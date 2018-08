Com redução nos juros, está mais fácil adquirir equipamentos pelo Trator Solidário

Os agricultores que se enquadram no Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) já podem financiar a compra de tratores com juros mais baixos. O Plano Safra 2018/19, em vigor desde 1º de julho, baixou os juros do crédito agrícola para esse público, de 5,5% para 4,6% ao ano.

Segundo o diretor-geral da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, Francisco Carlos Simioni, essa queda no custo vai beneficiar o agricultor familiar que planeja comprar um trator pelo programa Trator Solidário, do Governo do Paraná. Os tratores financiados pelo programa têm capacidade que variam de 55 CV a 75 CV de potência.

O programa já entregou 11.018 tratores de pequeno e médio porte, um investimento de R$ 665,8 milhões, dos agricultores familiares paranaenses que tiveram o apoio do Estado para essa compra e com isso modernizaram as tarefas executadas nas propriedades.

O impacto desse programa pode ser dimensionado no crescimento da eficiência. Segundo Simioni, um trator na propriedade melhora a condição da atividade rural, imprimindo mais rapidez aos afazeres, reduz os custos de produção e facilita ao produtor fazer as atividades de plantio e colheita no momento adequado.

A meta do governo do Estado é entregar até 12 mil tratores até o fim do ano. Com os resultados positivos do programa, atendendo a demanda dos agricultores familiares, a partir de 2015 o programa foi ampliado e possibilitou a aquisição de colhedoras de grãos, um equipamento de grande porte que revoluciona os procedimentos nas propriedades. Desde o início das contratações foram entregues 135 colhedoras, um investimento de R$ 39,5 milhões.

A estimativa é de redução de custos, em média, de 15%, entre o que o agricultor paga, se estiver vinculado ao programa, e os preços praticados no mercado. Atualmente, pelo programa, um trator com 55 CV de potência é vendido por R$ 68.800,00; um trator com potência de 75 CV sem cabine é vendido por R$ 87.700,00 e um trator com potência de 75 CV com cabine é vendido por R$ 104.800,00.

Parcerias

O Trator Solidário é executado em parceria com a Emater, na seleção e elaboração de projetos; com os Bancos do Brasil, BRDE – Central Sicredi e Central Cresol, na operacão dos financiamentos; e com os fabricantes de máquinas/tratores agrícolas com a CNH/New Holland e a LS Tactor – com a Panter e a Rubemac p/ Equipamentos/Pulverizadores.

Está em finalização o processo de convênio para ampliação dos agentes financeiros para atendimento aos beneficiários, com o Sicoob/Norte, que até o final de agosto deverá iniciar também o atendimento na Região Norte do Estado com financiamentos para todos os equipamentos do programa.

O programa conta com recursos do Tesouro do Estado, que garantem um bônus equivalência, que é a ferramenta necessária caso o agricultor tenha perdas de sua produção, devido a alterações climáticas, que possam inviabilizar o pagamento do equipamento.

Normas

Para fazer parte do programa, o agricultor precisa se enquadrar nas normas do Pronaf. Com a adesão das montadoras, o Governo do Estado foi em busca dos parceiros da área financeira, que concedem o crédito necessário, com juros compatíveis com a atividade, para o produtor comprar o equipamento.

No modelo de financiamento, definido pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, o agricultor tem um prazo de até 10 anos para pagamento, com até três anos de carência.

Regiões

A região Oeste vem liderando a compra de tratores pelo programa. Toledo foi a região com maior adesão dos produtores. No período do programa, foram entregues 1.142 tratores entregues, no valor de R$ 68 milhões.

A segunda região, com mais adesões, foi Curitiba, com 1.019 tratores entregues, no valor de R$ 58 milhões. E a terceira região, com mais adesões pelos equipamentos foi Ponta Grossa, com 928 tratores entregues e investimento total de R$ 52 milhões.

AEN