Segunda via da carteira de identidade pode ser solicitada pela internet

Está disponível na plataforma Governo Digital o serviço 2ª Via Rápida do RG. Com ele, o cidadão que precisar da segunda via da carteira de identidade pode solicitá-la pela internet, sem precisar ir até um dos postos do Instituto de Identificação. O Governo Digital é a ferramenta do Governo do Paraná para facilitar o acesso aos serviços públicos.

A iniciativa, que faz parte dos serviços mobille do Estado desde 2011, foi aprimorada e as informações foram integradas com o banco de dados do Detran, o que permitiu a ampliação da capacidade do atendimento em quatro vezes. “A média era de 90 a 100 solicitações por dia, hoje são cerca de 400 atendimentos online todos os dias”, disse o diretor do Instituto de Identificação do Paraná, Marcus Vinicius Michelotto.

Em 20 dias na plataforma, foram registradas 7,5 mil solicitações de emissão de segunda via. De acordo com o diretor, a segunda via corresponde em média a 30% da demanda do Instituto e com o serviço digital ativo as filas reduziram no órgão. “Desafogou o Instituto e com isso os outros atendimentos se tornam mais rápido para quem precisa”, afirmou.

A principal reclamação dos usuários era a dificuldade de dias e horários para agendar a emissão do primeiro documento, e agora com a 2ª Vida Rápida no Governo Digital o problema tende a diminuir, afirmou Michelotto. “As filas reduziram e há mais horários disponíveis para os outros serviços do Instituto de Identificação”, disse.

Outra facilidade é com relação aos pontos de entrega do documento. Ao fazer a solicitação pelo Governo Digital o cidadão pode escolher o local mais próximo de sua casa para fazer a retirada. “O objetivo é tornar os serviços do Estado cada vez mais fáceis aos usuários”, afirmou o secretário-executivo do comitê de qualidade do Governo do Estado, Marco Aurélio Barbosa.

Outras cidades

Também há a opção de ser retirada em outra cidade que não a da residência. “Se a pessoa está no Litoral durante as férias, por exemplo, e perder o documento pode pedir que a entrega seja num dos postos de lá. Assim como em qualquer outra cidade paranaense”, ressaltou Michelotto.

Em Curitiba, o documento pode ser retirado, além da sede do Instituto, nas ruas da cidadania do Cajuru, Pinheirinho, Bairro Novo, Fazendinha, Carmo, Santa Felicidade e Boa Vista. “Estamos estudando a ampliação dos pontos”, afirmou Barbosa.

Por enquanto, a 2ª Vida Rápida está disponível àqueles que fizeram o cadastro biométrico no Detran ou Instituto de Identificação nos últimos cinco anos, mas a perspectiva é que gradativamente todos os cidadãos tenham as informações integradas em todos os sistemas do Estado. “Estamos fazendo uma força-tarefa com todos os órgãos estaduais para modernizar e aprimorar os processos de atendimento ao cidadão”, disse. “O trabalho colaborativo tem sido fundamental para ampliarmos as soluções no Paraná”, acrescentou Marco Aurélio Barbosa.

Cinco mil RG não foram retirados

Cerca de cinco mil carteiras de identidades ainda não foram retiradas pelos solicitantes e aguardam no Instituto de Identificação, em Curitiba. Há documentos com dada de emissão com mais de quatro anos. O prazo máximo para a retirada é cinco anos. Depois desse tempo os documentos são descartados pela instituição.

O diretor destaca a importância da retirada do documento assim que o prazo iniciar. “São recursos humanos e financeiros desprendidos para a confecção do documento que acabam se perdendo”.

Para evitar que as novas carteiras sejam esquecidas por lá será enviado em SMS ao solicitante assim que estiver pronta. O prazo para a emissão do documento é de sete dias. “Além disso estamos ligando para cada uma dessas cinco mil pessoas para informar que o documento está pendente”, disse Barbosa.

