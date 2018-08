Unidades de Saúde abrem neste sábado para “Dia D” de vacinação

Lançamento será na UBS Santiago e contará com a presença do Zé Gotinha e da Maria Gotinha, além do secretário de Saúde, Felippe Machado

Neste sábado (18), das 9h às 17h, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da região urbana de Londrina estarão abertas para vacinar as crianças que tenham entre 12 meses a menores de 5 anos de idade. A ação faz parte do “Dia D” de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. Para dar o início ao dia de trabalho, o secretário de saúde, Felippe Machado, estará às 9h30, na Unidade Básica de Saúde Santiago, junto com o Zé Gotinha e a Maria Gotinha. A UBS fica na Avenida Aracy Soares Santos, 100, no Jardim Santiago.

A meta deste ano é vacinar 25 mil crianças em Londrina. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde firmou uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e desde o dia 6 de agosto está vacinando todas os alunos das escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Com isso, espera-se imunizar, ao menos, 95% do público-alvo para que não haja perigo de reinserção dessas doenças no Município.

Até segunda-feira (13), foram aplicadas 1.429 doses contra o sarampo e 1.480 contra Poliomielite, o que corresponde a 5,46% da meta para o primeiro caso e 5,66% para o segundo. “Durante a semana, estamos atendendo de forma descentralizada nos CMEIs e nas escolas municipais, para que essas crianças sejam imunizadas. No sábado, as UBS estarão abertas a toda população, mas não adianta elas estarem abertas, se não houver conscientização dos pais e responsáveis para que levem seus filhos. Não tem maneira mais eficaz de se proteger contra essas doenças”, afirmou o secretário de Saúde.

Segundo ele, tudo que está dentro do alcance do poder público está sendo feito, mas a participação da sociedade é de extrema importância, pois a baixa cobertura vacinal aumenta as chances de reaparecimento de doenças que antes estavam erradicadas. No Paraná, até o momento, não foi constatado nenhum caso de sarampo.

A dose concedida durante a campanha é tríplice viral, que engloba a prevenção do sarampo, caxumba e rubéola. Além dela, as crianças estão recebendo um reforço contra a paralisia infantil.

Ana Paula Hedler/NC/PML