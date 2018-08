Campeonato Metropolitano de Futsal agita a sexta-feira (17)

São esperadas cerca de 1 mil crianças no evento, considerada a maior competição de futsal de categorias de base de Londrina e região

O 15º Campeonato Metropolitano de Futsal de Londrina inicia nesta sexta-feira (17), a partir das 19h30, no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez, o Moringão. A abertura do torneiro contará com um desfile das delegações e um jogo que será escolhido pela organização. Cerca de 1 mil crianças são esperadas no evento, que tem entrada gratuita.

Ao todo, participarão do campeonato aproximadamente 3 mil crianças e adolescentes de Londrina e de mais 13 cidades da região, divididas em diversas categorias: sub-6, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-15 e sub-17, que jogarão 800 partidas entre agosto e dezembro. Trata-se da maior competição de futsal de categorias de base de Londrina e região. Serão três divisões: 1ª divisão (90 equipes), 2ª divisão (48 equipes) e 3ª divisão (19 equipes), além de 30 equipes da Copa Kids.

O 15º Campeonato Metropolitano de Futsal é organizado pela Liga Metropolitana de Futsal de Londrina, com apoio da Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

O diretor técnico da Liga Metropolitana de Futsal, Flávio Marques, ressaltou que o evento representa uma oportunidade para que as crianças pratiquem o futsal, além de proporcionar integração social com equipes de outras cidades. “É um campeonato muito importante, que tem credibilidade, e esperamos atender os atletas da melhor forma possível”, disse.

Para o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique Santos, é muito importante a iniciação esportiva que é realizada por meio deste tipo de campeonato. “A FEL está, cada vez, mais apoiando estas ligas, tanto de futsal quanto de futebol de campo, para que elas melhorem a organização de suas competições e consigam movimentar ainda mais atletas, para fomentar o esporte em diversas regiões de Londrina”, destacou.

Dayane Albuquerque/NCPML