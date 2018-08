Moringão recebe a 2ª Copa Londrina de Jiu-Jitsu

Organização espera receber cerca de 500 atletas da região de Londrina e interior de São Paulo

No próximo domingo (19), ocorre a 2ª Copa Londrina de Jiu-Jitsu. O evento será no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez, o Moringão, localizado na Rua Gomes Carneiro, 315. A entrada é gratuita, e as lutas estão marcadas para começar às 9h. As inscrições encerram nesta quinta (16), podendo ser feitas pelo e-mail ribeiro438@hotmail.com ou pelo site http://www.copalondrinadejiujitsu.com.br/contato.asp. A organização espera receber cerca de 500 atletas da região de Londrina e interior de São Paulo. O evento conta com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

O torneio contemplará as categorias mirim, infantil, infanto juvenil, juvenil, adulto e absoluto masculino, todas elas divididas nas faixas branca, azul, roxa, marrom e preta. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão medalhas. Na categoria absoluto, o vencedor receberá uma premiação em dinheiro de R$ 200 a R$ 1.000, de acordo com sua faixa. O sorteio do chaveamento será feito na sexta-feira (17) e será utilizada a tabela oficial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) para a pesagem.

De acordo com um dos organizadores do evento, Daniel Black, uma das finalidades do torneio é sacramentar o crescimento da modalidade em Londrina. “Ainda faltavam campeonatos de jiu-jitsu em Londrina, mas a nossa ideia é realizar de duas a três copas por ano, bem organizadas, para que se tornem parte do calendário esportivo do município, pois, além de mostrar a modalidade para quem não conhece, traz atletas de outros lugares para conhecer a cidade”, afirmou.

N.Com