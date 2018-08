Concurso Público do Coren/PR abrirá inscrições nesta sexta-feira, dia 17

O edital do Concurso Público já está publicado no site do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná e são oferecidas 15 vagas para profissionais de Enfermagem de níveis Médio, Técnico e Superior.

O certame visa contratação e formação de cadastro de reserva para a sede regional, em Curitiba, e para as subseções de Londrina, Cascavel e Maringá.

Cargos

Com jornadas de trabalho de 40 horas semanais e remunerações entre R$ 1.911,04 e R$ 6.361,21, as vagas são oferecidas para os seguintes cargos e níveis: nível médio, 5 vagas para Auxiliar Administrativo; nível técnico, 1 vaga para o cadastro de reserva no cargo de Técnico Fiscal; nível superior, 5 vagas para Enfermeiro Fiscal, 1 vaga para Administrador, 1 vaga para Analista de Tecnologia da Informação, 1 vaga para Advogado, 1 vaga para Contador, 1 para Secretária Executiva e 1 vaga de Arquivista para o cadastro de reserva.

Para o planejamento, elaboração das provas e execução do Concurso Público o Coren/PR contratou a UFPR (Universidade Federal do Paraná) e a FUNPAR (Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura). Na primeira fase as provas abordarão questões objetivas e discursivas. Na segunda fase, que valerá apenas para os cargos de nível superior, haverá avaliação de títulos.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever no período de 17 de agosto às 17h do dia 17 de setembro de 2018, exclusivamente via internet, por meio do site www.nc.ufpr.br . As taxas variam de R$ 55,00 a R$ 100,00.

Para conhecimento dos interessados e consulta de informações, a versão integral do edital do Concurso Público Coren/PR 001/2018 também está disponibilizada no site corenpr.gov.br

