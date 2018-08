Estudantes da Escola Municipal San Izidro realizam mostra aberta ao público

A intenção do projeto é estimular o pensamento empreendedor dos alunos

A Escola Municipal San Izidro realizará, nesta sexta-feira (17), uma exposição com trabalhos desenvolvidos pelos alunos no programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que é uma parceria da Prefeitura de Londrina com o SEBRAE. A feira será, das 14h às 16h30, para os alunos e a partir das 16h30 para a comunidade. A unidade escolar fica na Rua Maria de Oliveira Mello, 285, no Jardim San Izidro.

O JEPP é realizado na escola com os 280 alunos do 1º, 2º, 3º e 5º ano do ensino fundamental. O projeto tem como finalidade incentivar o empreendedorismo, através de atividades que estimulam o autoconhecimento, a autonomia e a coletividade entre os estudantes. Ao longo do ano, os alunos, com apoio dos pais, realizaram trabalhos com a produção de comidas e durante a feira serão vendidos pastéis, temperos e outros produtos. Todo o lucro será revertido para a Associação de Pais e Mestres.

Segundo a diretora da escola, Rosiane da Silva Mendes de Oliveira, o projeto é muito importante para o desenvolvimento das crianças, que aprendem a economizar, administrar o dinheiro e ainda trabalham o coletivo. “Com o JEPP, as crianças desenvolvem a capacidade empreendedora, aprendem a se planejar e ainda é um ótimo exercício para trabalhar a cidadania dessas crianças”, frisou.

Os alunos do 4º ano participam do projeto Um Canto em Cada Canto por isso não fazem parte do JEPP. A professora responsável pelo JEPP na instituição, Mariane Vilella Farias, contou que a experiência foi bastante positiva. “Os alunos são muito criativos e participativos. Com o projeto eles desenvolvem uma visão empreendedora e acabam levando todo o conhecimento para casa e compartilhando com os pais”, contou.

