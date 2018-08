Rolândia: Prefeito recebe autoridades de Tamarana que vieram conhecer salas modulares

Na terça-feira, (14), o Prefeito Doutor Francisconi e o Secretário de Educação Cláudio Pinho receberam uma comitiva de Tamarana que vieram conhecer as instalações da Escola Municipal Sebastião Feltrin, na Vila Oliveira, e da Escola Municipal Dr. Vitório Franklin, no centro, onde conheceram as salas modulares que são utilizadas com sucesso como Bibliotecas e Salas de Informática.

O uso de salas modulares permitiu a ampliação das salas de aula nas unidades e Rolândia é pioneira e referência no setor.

As Diretoras das unidades Andreia Ramos (Vitorio Franklin) e Selma Silva (Sebastião Feltrin) detalharam o cotidiano das salas para a comitiva de Tamarana formada pela Secretária de Educação de Tamarana, Maisa Nakata, as Assessoras Pedagógicas da pasta, Rosângela Morokawa e Andreia Gonçalves, a Diretora da Escola Municipal Taeko Lima Almeida Valdenice Paz e o Engenheiro Civil que presta serviço à administração municipal, Vinicius Tresse.

NC/PMR