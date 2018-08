Mr teacher paulo e MKr Teacher Junior: pai e filho ensinam inglês de forma divertida nas redes

Que a internet vem mudando tudo isso todo mundo sabe. Inclusive, a forma de aprender e de ensinar. Cursos on-line, à distância são cada vez mais comuns por todos os continentes. Além dos novos "digitais influencers" que dão dicas para milhares de pessoas nas redes - como o professor de inglês, Paulo Cunha - 31 anos conhecido no instagram como @MrTeacherPaulo e o seu filho Davi, 12 anos- no instagram como @mrteacherjunior . Pai e filho tem um objetivo comum: ajudam muitos brasileiros e brasileirinhos a chegarem ao sonho de serem fluentes na língua inglesa.

O Mr Teacher Paulo saiu de Brasília há 3 anos com a sua família rumo para Nova Jersey- EUA e há dois meses se mudaram para a cidade de Orlando, na Flórida. Poderia ser mais um brasileiro com o sonho de tentar a vida na terra do Mickey, mas o momento para Paulo foi a oportunidade de estar em um local com a língua inglesa no dia a dia para poder dar dicas e ensinar inglês de uma forma divertida. "Tenho alunos do Paraná, São Paulo, Rio, Brasília, Ceará e vários outros estados do país e de diversos cantos do planeta. Seguidores de todo canto do mundo", é uma loucura quando penso que outro ensinava em sala de aula e hoje ensino daqui dos EUA", conta. Neste ano – O Mr Teacher Paulo e Mr Teacher Junior descobriram ainda mais o instagram (uma das redes mais usadas no Brasil e no mundo) onde o público não cansa de pedir dicas de traduções de músicas, storys com dicas do cotidiano americano etc: “São quase 600 mil usuários no instagram e o retorno das dicas de inglês é imediato", conta o grande pai e professor de inglês dedicado 24horas às redes. e ao curso inglês da vida real (#englishevolution )

"Me inspirei no meu pai que me ensinou inglês de verdade. Eu sempre falo para as pessoas assistirem filmes e séries com as legendas em inglês, eu aprendi assim com o meu pai, e deu super certo, e agora é um prazer ajudá-lo dando dicas para as pessoas nas redes sociais e também no meu instagram", afirma Davi que começou no ano passado com as primeiras dicas de inglês nas redes sociais.

Há 5 anos, ainda em Brasília, Paulo montou o seu canal no Youtube MrTeacherPaulo e tem vídeos que já chegam com mais de um 1 milhão e 700 mil de visualizações como o vídeo “13 Marcas Famosas que Pronunciamos Errado em inglês” (https://www.youtube.com/watch?v=1drL7eah2IU&t=36s ) que o público diz que aprende e cai na gargalhada. “Eu criei o canal em 2013 depois que eu ofereci aulas de inglês por 40 reais ao mês em uma igreja em Brasília e ninguém foi. Quando eu perguntei o motivo, os que estavam interessados em fazer me falaram: ‘Paulo, eu queria muito, mas não posso gastar 40 reais por mês, senão eu fico sem fazer a feira.’ Com a internet tudo é possível – hoje já cheguei a mais de 120 países de acordo com o YouTube analytics , eu recebo mensagens de alunos na China que é um país comunista e eles me dizem que entram em um servidor específico para poderem assistir as minhas aulas, isso é fantástico, conta com brilho nos olhos. “A internet vem mudando tudo... Inclusive a forma de aprender e ensinar. Sinto que fui presenteado por ter essa oportunidade de mudar tantas vidas através das minhas aulas e vídeos, sei que hoje eu posso viver o meu propósito de vida. Mudar vidas através do inglês”, conta Paulo que diz não aprendeu inglês da noite para o dia. “Eu quando jovem, não tinha condições de pagar por um curso de inglês, já que meu pai e minha mãe já gastavam quase toda a economia da casa para pagar uma escola boa para mim e para minha irmã, então eu acabei aprendendo inglês sozinho, desenvolvi meus métodos e técnicas e acabei não somente me tornando fluente, mas também me transformei em um professor que leva milhares à fluência hoje em dia e isso é o maior prazer da minha vida”.

Conselhos do "Mr Teacher Paulo" e do “Mr. Teacher Junior” para estudar inglês do dia a dia de forma divertida

Inglês não é chato

“A melhor maneira de estudar é tirar da sua cabeça que estudo tem que ser chato, maçante ou seguir uma rotina tabelada. Isso é algo que você precisa entender que nunca funcionou. Tendo isso em mente, os próximos passos ficam até melhores de seguir".

Coisa de cinema

“Assistir filme ou série sozinho: isso mesmo, assistir filme sozinho e totalmente concentrado no processo de repetição, que deve ser. Escolha um filme que você ama muito, pois você vai precisar repetir o filme, assista primeiro com a legenda em português, mas o áudio SEMPRE em Inglês, depois assista a segunda vez com legenda e áudio em inglês e a terceira vez sem legenda, é importante anotar as frases feitas na segunda vez e depois buscar o entendimento delas. Pronto, estudou sem estudar”.

Músicas embalam o aprendizado

“Outro ponto é fazer praticamente o mesmo processo com alguma música que você ama, só escute outra quando esse processo acabar. Escute a música em inglês, depois de ouvir a música toda, busque a letra dela em inglês e escute mais uma vez, dessa vez, lendo e anotando as frases feitas e palavras-chave, depois disso, busque traduzir a música toda e escute ela mais uma última vez, você vai achar que é mágica, pois na última vez você já estará entendendo muita coisa, mas isso não é mágica, isso se chama método eficiente. Pronto, agora você tem duas ferramentas de estudo em um final de semana ou no seu tempo livre”.

Dan Beligoli/Asimp