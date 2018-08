Começou o segundo Fest Burger de Londrina

Festival acontece até dia 30 de agosto em Londrina e conta com 10 estabelecimentos participantes

Teve início ontem (15/08) o segundo Fest Burger de Londrina. O Festival é uma realização da Abrasel – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e conta com o apoio do Convention Bureau, Núcleo de Turismo de Londrina e Selo Qualidade no Turismo do Paraná. Ao todo, dez restaurantes da cidade participam do festival, que irá oferecer novos lanches e novos sabores a preços especiais, até o dia 30 de agosto.

De acordo com Vinicius Donadio, diretor-executivo da Abrasel, o objetivo do festival é fomentar o ramo das hamburguerias em Londrina. “A cidade já é conhecida por ter excelentes lanches, com hambúrgueres artesanais e diferenciados. Muitas pessoas vêm à Londrina para ter a experiência dos sabores aqui proporcionados. Então, a partir do festival, queremos incentivar os estabelecimentos a criar sabores e conquistar novos clientes, além de reforçar todo potencial gastronômico da cidade”, explica.

Segundo Donadio, após o Fest Burger, os restaurantes costumam manter os novos sabores em seus cardápios, sendo o evento uma grande oportunidade para obter o feedback do público, além de aumentar o movimento nos estabelecimentos. “No último festival, as vendas foram um sucesso e esse ano queremos repetir o resultado”, conclui.

Confira os locais participantes do 2º Fest Burger de Londrina

Honest Burguer (Palhano Gastro Park - R. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1415, Jardim do Lago)

Conde Prime Burger (Rua Santos, 411 – Centro)

Captain Flint Gourmet Burgers & Beers (Rua Goiás, 1400, Centro)

Seu Bartolo (Boulevard Shopping - Avenida Theodoro Victorelli, 150, Jd. Carlota)

Dom Burger House (Av. Madre Leônia Milito, 899, Bela Suiça)

Brow's Burger (Av. Bandeirantes, 151, Vl. Ipiranga)

Panino’s Hamburgueria (Palhano Gastro Park - R. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1415, Jardim do Lago)

Kero Ke Ry (Av. Higienópolis, 2530, Guanabara)

Street Burger (Av. Higienópolis, 810, Centro)

Aero Rangus (Palhano Gastro Park - Rua José Monteiro de Mello, 145, Jardim do Lago - Box 36).