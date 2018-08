Estilo boho “ O estilo que nunca saiu de moda”: o queridinho deste verão 2018

A produtora de moda Vanessa Borelli fala sobre o Boho (Bohemian look Chic), tendência de estilo para primavera/verão 2018 e traz exemplos de belos looks. Inspire-se.

O Boho é uma mistura eclética, livre, com um quê de hippie, étnico, boêmio, folk, punk, vintage, que resulta em um look sempre único e personalizado. O estilo boho, que tem seu nome derivado da palavra “bohemian”, boêmio em português, propaga o conceito de mentes livres e um estilo de vida despojado, que se traduz em roupas e acessórios cheios de influências hippies, ciganas, vintages.

A produtora de moda Vanessa Borelli é uma das precursoras do estilo no Brasil. Assim como ela, muitas fashionistas mundo a fora e famosas como Alessandra Ambrósio, Thaila Ayala e a atriz americana Vanessa Hudgens, exibem visuais carregados de influências boho, elegantes e leves.

"Este estilo transmite muita personalidade, e geralmente se faz notar nos looks devido à presença de tecidos leves e fluidos, estampas étnicas e bordados. Porém, um simples mix de acessórios ou franjas presentes nos acessórios, também podem contribuir para a informação boho na montagem de um look”. afirma Vanessa Borelli.

Segundo Vanessa, a moda boho é uma grande tendência para a primavera e verão desse ano, mas é antes de mais nada uma grande miscelânia de elementos que já estão presentes em outros estilos. Uma clara alusão aos anos 70, o look boho tem brilho, franjas, leveza e shape mais largo. O boho remete ao confortável e aos tons terrosos, ao étnico e ao folk.

Vanessa ilustra o exemplo do estilo, posando para as fotos com dois looks produzidos por ela. Inspire-se e brilhe neste ano com o boho: "Estilo, beleza e conforto, os looks compostos por três peças veio com tudo, peças autênticas e coringa, com estampas e estilos diversos”. Conclui.

MF Press Global