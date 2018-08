Rainha da Renascer fala sobre rivalidade entre as realezas do samba

No fim de semana, a Renascer de Jacarepaguá recebeu as escolas Imperatriz Leopoldinense e Acadêmicos do Sossego em sua quadra. Rainha de bateria da agremiação, Silvia Schereiber posou ao lado de Dany Storino, rainha da azul e branco de Niterói, e aproveitou o momento para falar sobre a “rivalidade” entre as realezas do mundo do samba.

“Eu recebo qualquer agremiação com muito samba no pé e sorriso no rosto. Não vejo motivos para tantas confusões entre rainhas, musas, madrinhas e destaques. Tem espaço pra todo mundo. Eu amei a presença da Dany com a bateria do Sossego na nossa quadra, tanto que sambamos e nos divertimos muito”, disse.

Silvia vive dividida entre os palcos do samba e do teatro, além de fazer cursar biomedicina e pós graduação em nutrição clínica e esportiva. A loira revelou como divide o tempo entre uma atividade e outra.

“É difícil conciliar as obrigações e o prazer. O bom em tudo isso é que faço tudo que gosto, o que torna leve a correria. Quando o carnaval aponta ali na frente eu fico louquinha, de um lado para o outro, mas não me perco”, revelou ela.

Rômulo Moreira/M2 Mídia

