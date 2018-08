Bianca Leão ostenta boa forma em novas fotos no Instagram

A Rainha de Bateria e Musa do Brasileirão Bianca Leão encanta seus seguidores no Instagram com novas fotos de biquini após gravidez e mostra que está com tudo em cima

Bianca Leão ficou conhecida do grande público por diversas aparições relevantes na mídia, seja por sua escolha 4 anos seguidos como rainha de bateria da União da Ilha, como dançarina, modelo e recentemente musa do Brasileirão, através do programa Caldeirão do Huck.

A morena atualmente dedica-se também a sua carreira de empresária e digital influencer, e tem dado o que falar nas redes sociais por causa de sua excelente forma física pós parto.

Pouco tempo após o nascimento Breno, seu filho com o empresário Lucas Cohen, ja era possível ver no instagram da musa fotos de biquini que exibiam um corpo perfeito, bastante elogiado pelos mais de 75 mil seguidores.

Ontem (15), Bianca fez a alegria dos seus fãs, postando uma nova foto, um dia após o seu aniversário, em que aparece de costas na praia do Leblon, Rio de Janeiro, exibindo suas curvas e tatuagens, além de um bumbum perfeito que repercutiu em menos de 1h em milhares de likes e quase uma centena de comentários positivos.

