Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário marca presença no Congresso Nacional Moveleiro

Localizado em Arapongas, IST levará palestras e esclarecimentos sobre os principais temas do setor

Competitividade na indústria, tecnologia digital e produtividade serão alguns dos temas levados pelo Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Madeira e Mobiliário ao 9º Congresso Nacional Moveleiro, que acontece entre os dias 15 e 17 de agosto, no Centro de Eventos Expoara, em Arapongas. Além de palestras relevantes para o setor, engenheiros do IST irão esclarecer as dúvidas dos empresários do ramo.

As palestras, que têm inscrições gratuitas no local do evento, são direcionadas a diretores, gestores de produção, operadores de máquinas, supervisores da qualidade, engenheiros e estudantes. Engenheiro do IST de Arapongas, Walter Rocha, comenta que a participação do IST em Madeira e Mobiliário no Congresso Moveleiro coopera para o desenvolvimento das indústrias da região. “Queremos garantir um posicionamento estratégico, provendo soluções para empresas por meio de palestras, com temas relevantes e atuais. Os assuntos serão explicados por especialistas, que poderão colaborar com ideias, sugestões e esclarecimento de dúvidas”, explica.

Institutos Senai de Tecnologia no Paraná

Parte do Sistema Fiep, o IST de Arapongas oferece serviços técnicos para aumentar a produtividade dos processos e elevar a qualidade dos produtos brasileiros. A unidade também dispõe de laboratórios de Análise de Materiais, Ensaios Estruturais, Prototipagem e Marcenaria, oferecendo ferramentas necessárias para elevar a eficiência do setor.

O IST em Madeira e Mobiliário faz parte da rede de sete institutos Senai de Tecnologia no Paraná. O foco é madeira, mobiliário, com atuação destacada em colchões. Já em Londrina, por exemplo, é em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), visto que a região reúne diversas indústrias do setor. Cada Instituto oferta serviços de acordo com o setor produtivo. O que todos os ISTs apresentam em comum é atender a indústria com ensaios laboratoriais e consultorias que garantam a qualidade e a atuação em projetos de inovação.

Asimp/Sistema FIEP