Jovens artistas londrinenses expõem no Grafatório

Mostra Outras Paisagens reúne trabalhos de Anderson Monteiro e Adolfo Emanuel

No próximo sábado (18), a partir das 19h30 na Vila Cultural Grafatório (Av. Paul Harris, 1575), acontece a abertura da exposição Outras Paisagens, que reúne obras dos artistas Anderson Monteiro e Adolfo Emanuel, ambos londrinenses.

Amostra reúne trabalhos em pintura, desenho e gravura feitos pelos dois. No dia da abertura, os dois também inauguram sua participação na segunda edição do Fachada Nova, projeto do Grafatório em que, a cada semestre, artistas realizam intervenções nas paredes externas da Vila Cultural.

Anderson e Emanuel são dois artistas locais que se destacam na nova cena das artes plásticas da cidade. Os dois são formados pela UEL, e têm em seu currículo diversas exposições coletivas e individuais. A curadoria de Outras Paisagens foi realizada pela artista e professora universitária Maria Carla de Araújo Moreira. No texto que fez para a exposição, a curadora comenta: “Nas obras de Adolfo Emanuel e Anderson Monteiro, nada é eloquente. Formalizações plásticas sedem lugar ao “entre” como espaço do sujeito no mundo. Na contramarcha das expectativas formais, o frágil e o silêncio se configuram em pequenas paisagens”.

A entrada para Outras Paisagens é livre. Durante o evento, o Bar About estará aberto comercializando comes e bebes.

Clique nas fotos para ampliar