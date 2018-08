Sanepar amplia frota de caminhões usados em manutenção de sistemas de esgoto

A Sanepar adquiriu 34 caminhões equipados para a manutenção dos sistemas de coleta de esgoto em todas as regiões do Estado e está treinando empregados para uso dos veículos. São 16 caminhões combinados (hidrojateadores com sucção a vácuo), seis de sucção auto- vácuo, nove hidrojateadores e três combinados recicladores. Nesta semana, foram treinados 56 empregados e serão formadas novas turmas.

Na quarta-feira (14), o presidente da Sanepar, Ricardo Soavinski, e diretores da companhia, fizeram a entrega simbólica das chaves dos veículos aos empregados em treinamento. Soavinski disse que os veículos contribuem para o aprimoramento dos serviços de prevenção de problemas na rede coletora de esgoto, com reflexos importantes para a preservação ambiental.

“Ultimamente estamos fazendo mais o trabalho corretivo porque atendemos toda a região. Com os novos caminhões, poderemos fazer mais as ações preventivas que podem evitar extravasamento de esgoto para a galeria pluvial e contaminar rios e nascentes e também pode voltar para a casa do cliente. Além dos caminhões, também são feitas vistorias ambientais nas redes”, afirma Paulo Sérgio da Silva, que trabalha há 17 anos na manutenção de Redes em Campo Mourão.

Durante dois dias, ele passou por treinamento em Curitiba e está contente com os novos veículos. “São mais modernos, têm itens a mais, o que facilita a operação”, afirma.

Gestão dos sistemas

Do total, 24 caminhões substituirão a frota mais antiga, com mais de 20 anos de uso, e 10 ampliarão a frota, aumentando a capacidade das gerências regionais para executar serviços de gestão dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto.

Segundo o diretor de Operações Paulo Dedavid, esses equipamentos são essenciais para as áreas operacionais da empresa. “Os caminhões são utilizados nas ações corretivas, que fazem manutenção do sistema, limpeza das redes coletoras, atendimento de obstruções e extravasamentos, e também em atividades preventivas, que visam justamente evitar danos ambientais”, disse.

Treinamento

Os equipamentos têm nova configuração e são dotados de tecnologia avançada, que garante maior eficiência no desempenho das atividades, maior conforto e segurança na sua operação. “Por isso, os empregados estão recebendo treinamento e capacitação de acordo com as normas regulamentadoras de cada equipamento”, afirma Dedavid.

O treinamento aborda aspectos técnicos e operacionais dos equipamentos, questões de segurança, condução e manutenção dos veículos. Como o treinamento também visa a reciclagem de conhecimento, estão sendo oferecidas vagas mesmo para as gerências que não receberão caminhões novos.

AEN