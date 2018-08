Manual do Candidato detalha processo do Vestibular da UEL

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da UEL disponibilizou o Manual do Candidato que traz informações importantes sobre número de vagas em de cada um dos 53 cursos de graduação, etapas do processo de seleção, datas das provas da 1ª e 2ª fases e demais detalhes do concurso. Confira a íntegra do documento no endereço www.cops.uel.br.

As inscrições do Vestibular 2019 terminam em 5 de setembro e podem ser feitas diretamente no endereço da Cops (www.cops.uel.br).

Entre as informações importantes estão o programa e conteúdo das provas de habilidades específicas de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda, Design Gráfico e Música.

Ao ler o Manual, o estudante poderá se preparar com mais objetividade para o vestibular. A COPS está preparando provas que dialoguem integralmente com os conteúdos do Ensino Médio. Dessa forma o candidato terá tranquilidade para se preparar e planejar o seu desempenho. Outras informações essenciais se referem ao Sistema de Cotas e o cronograma de divulgação dos resultados.

Provas

A Prova de Habilidades Específicas para o curso de Música será aplicada em 30 de setembro, das 8 às 11 horas, e das 14 às 18 horas. O resultado da Prova de Habilidades Específicas será divulgado na página da COPS dia 4 de outubro.

Já a 1ª fase do Vestibular está marcada para 21 de outubro, das 14 às 18 horas, com a aplicação de Provas de Conhecimentos Gerais. A Cops divulga o resultado da primeira fase dia 7 de novembro, às 17 horas no site da Cops.

A 2ª fase será dias 2, 3 e 4 de dezembro. No dia 2, das 14 às 18 horas, os candidatos farão as provas de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação.

No dia 3 de dezembro, a UEL aplica a Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos, das 14 às 18 horas. E no último dia, 4 de dezembro, das 8 às 11 horas e das 14 às 18 horas, será realizada a Prova de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico.

RESULTADO - O resultado da 2ª fase do Vestibular 2019 será divulgado pela COPS em 18 de janeiro de 2019, ao meio dia, também no site da Coordenadoria.

AEN