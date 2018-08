Bom Negócio abre inscrições para última turma de 2018

O Bom Negócio está com inscrições abertas para a 24ª turma, a última do ano de 2018. As aulas terão início no dia 17 de setembro, às 19 horas, na ACIL. O curso é gratuito e as vagas são limitadas.

O programa é indicado para micro e pequenos empreendedores e oferece capacitação nas áreas de Gestão de Negócios, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Pessoas e Gestão Estratégica.

O mercado de trabalho está em constante transformação e, por isso, exige cada vez mais profissionais habilitados. A analista de negócios da ACIL, Valéria Furlan Sitta, destaca outros benefícios do programa. “O Bom Negócio é aplicável no dia a dia da empresa e traz uma melhora organizacional e na gestão empresarial. Nós sempre recebemos um feedback positivo dos empreendedores que participam das aulas”, conta.

Ao final do programa os participantes recebem uma consultoria individual sobre o seu negócio. “Isso é um diferencial, porque além de se aprimorar no contexto geral da empresa, o profissional recebe através da consultoria um atendimento específico para o negócio dele”, ressalta.

As inscrições para o Bom Negócio podem ser realizadas até o dia 12 de setembro através do e-mail empreender@acil.com.br ou pelo telefone (43) 3374-3010.

Asimp/Acil