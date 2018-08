Biblioteca Infantil abre inscrições para oficina de leitura e dobradura

Atividade é aberta para crianças a partir de 6 anos; inscrições podem ser feitas pelo telefone 3371-6603 ou pessoalmente

A Biblioteca Infantil de Londrina está com inscrições abertas para a oficina “Leitura e Dobradura”. Durante a atividade, será feita a leitura do livro “O tempo escapou do relógio e outros poemas”, de Marcos Bagno, e os participantes aprenderão a confeccionar um envelope de papel. O objetivo é incentivar o hábito da leitura e a criatividade, além de divulgar o acervo e os serviços oferecidos pela biblioteca. A oficina será realizada no dia 23 de agosto, quinta-feira, das 13h30 às 14h30.

“É uma atividade que permite estimular a interação, a criatividade e a atenção das crianças, além de desenvolver o vocabulário”, destacou a bibliotecária Priscila de Jesus Apolinário, que ministrará a oficina. Além das atividades de leitura e dobradura, ela informou que pretende incentivar os participantes a escreverem pequenos poemas e guardá-los nos envelopes produzidos.

A Biblioteca Infantil tem realizado oficinas temáticas desde junho. Uma obra diferente é escolhida para cada mês, e a leitura do livro é acompanhada pela produção de dobraduras relacionadas à história lida. “Ao invés de ouvirem as histórias serem contadas por outra pessoa, as próprias crianças leem trechos dos livros. A interação também é incentivada por bate-papos sobre as histórias, depois da leitura”, acrescentou Priscila.

As oficinas são voltadas para crianças a partir de 6 anos e os pais também podem participar. Os interessados podem se inscrever até antes do início da atividade, pelo telefone 3371-6603 ou pessoalmente na Biblioteca Infantil, que fica na Praça 1º de Maio, 110, em frente à Concha Acústica. Os atendimentos ocorrem das 9h às 17h.

