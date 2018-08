16ª edição do Londrina Matsuri é lançada oficialmente

A programação é destinada a pessoas de todas as idades e conta com atrações gastronômicas, artísticas e musicais

A 16ª edição do Londrina Matsuri – o Festival da Primavera, foi lançada oficialmente, ontem (16), na sede da Unimed Londrina. O evento está programado para 6 a 9 de setembro, das 10 às 23 horas, no Parque de Exposições Ney Braga.

O Londrina Matsuri é um dos maiores eventos promovidos pela colônia japonesa do Paraná, organizado pelo Grupo Sansey, uma entidade cultural e beneficente, sem fins lucrativos, com apoio da Prefeitura de Londrina. O objetivo é preservar hábitos e costumes orientais, difundindo e integrando a arte e a cultura oriental por meio da música, dança, trajes típicos, decoração e gastronomia.

Neste ano o evento comemora os 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil e os 30 anos do Grupo Sansey. O festival é anual, acessível a todo o público e atrai, a cada edição, pessoas de diferentes procedências, como turistas, grupos de amigos de cidades vizinhas, além do público cativo que vai conferir os shows artísticos, as danças típicas e provar os diversos pratos da culinária oriental.

O coordenador geral do Londrina Matsuri, Luiz Shiroma, informou que a expectativa é receber cerca de 25 mil pessoas, de diversas cidades do Paraná e até de São Paulo. “Temos diversas caravanas já confirmadas, inclusive de Curitiba”, afirmou. Segundo ele, uma das novidades deste ano são as oficinas gratuitas, ministradas por profissionais que trabalham com a cultura japonesa em São Paulo, entre elas de mangá (criação de desenho japonês); de sumi-ê (pintura tradicional japonesa); de pipas, origami (arte tradicional e secular japonesa de dobrar o papel, criando representações de determinados seres ou objetos) e shodo (caligrafia japonesa).

A programação da 16ª edição também conta com uma Feira do Morango e da Pitaya, o tradicional Festival Bon Odori, Matsuri Dance, apresentação de Yosakoi Soran (dança tradicional japonesa), Feira de Tecnologia, Espaco Comic, que trará uma competição de jogos online, Espaço Criança, uma Praça de Alimentação diversificada, com foco na culinária oriental, além de diversas apresentações culturais. A festa promove ainda a Mostra Meio Ambiente – Melhores Práticas, que premia as boas práticas ambientais exibidas por meio de trabalhos produzidos por estudantes da Rede Municipal de Ensino de Londrina.

Os ingressos para o evento custam R$ 8,00 e R$ 4,00 (meia entrada). O valor dos ingressos antecipados é R$ 4,00 e estão à venda na Rede Drogamais. Crianças com até 10 anos, idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiências físicas não pagam; crianças com 11 e 12 anos, estudantes com documento oficial, doadores de sangue com carteira atualizada, aposentados e idosos com idade entre 60 e 65 anos pagam metade do valor.

O Londrina Matsuri é promovido pelo Grupo Sansey, patrocinado pela Itaipu Binacional, Copel, Sanepar, Unimed Londrina, Boulevard Londrina Shopping, Disfranco, Midiograf e Drogamais, e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Londrina, Sociedade Rural do Paraná, SESI, SENAI, FIEP, SESC/Fecomércio, Emater e UEL.

Dayane Albuquerque/NCPML