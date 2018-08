Biblioteca Pública sedia campeonato aberto de xadrez

Torneio é voltado a pessoas de todas as idades, a partir de 4 anos, de Londrina e região

Neste sábado (18), às 13h30, a Biblioteca Pública Municipal de Londrina Pedro Viriato Parigot de Souza recebe o torneio aberto de Xadrez, na Avenida Rio de Janeiro, 413. A ação será aberta ao público e a entrada é franca. O campeonato é voltado a pessoas de todas as idades, a partir de 4 anos, de Londrina e região.

Os participantes podem efetuar inscrição antecipadamente, com a equipe do Instituto no WhatsApp (43) 99687-1603 ou (43) 99120-4822 ao custo de R$ 30,00. No dia do evento também serão aceitas inscrições. Os três primeiros colocados - do feminino e masculino - serão premiados com troféus, e serão dadas medalhas para os três melhores de cada categoria.

O gestor da iniciativa e responsável pelo treinamento das equipes de xadrez de Londrina, Tiago Almeida, contou que competidores de diversas cidades da região estão participando dos campeonatos. “São pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos”, contou.

Segundo a diretora de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura, Leda Maria Araújo, além de proporcionar entretenimento e lazer, o xadrez é educativo, pois trabalha o raciocínio lógico, concentração, memória e disciplina. “Sediar ações como esta demonstram que as bibliotecas públicas também exercem função cultural e os torneios de xadrez têm essa perspectiva”, ressaltou.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Palhano de Xadrez, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel).

Aulas gratuitas

Além dos campeonatos, o Instituto Palhano de Xadrez oferta torneios e aulas gratuitos, que acontecem na sede do Instituto aos domingos, a partir das 16 horas, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 300, sala 102, torre 1. As vagas são limitadas, restam poucas disponíveis, e as informações podem ser obtidas no 99120-4822.

Dayane Albuquerque/Asimp