CMEI Marisa Arruda realiza feira cultural no sábado (18)

O evento será aberto à comunidade e terá homenagem aos pais

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Marisa Arruda realiza no sábado (18), das 9h às 11h, uma feira cultural onde os alunos farão uma apresentação de coral em homenagem aos pais. Também haverá oficinas de pipa e leitura, além de um café da manhã com os professores. O evento será aberto ao público.

Segundo a diretora do CMEI Marisa Arruda, Giselle Thaís de Souza, a feira possibilita uma integração entre os pais e professores. “A intenção da feira é proporcionar um momento de qualidade entre o pai e a criança, prestar homenagens e aproximar a família do ambiente escolar”, contou.

O CMEI Marisa Arruda atende 194 alunos, do berçário até o P5, no período matutino, das 7h30 às 12h30, no período vespertino, das 13h às 18h e no período integral, das 7h30 até às 18h. O Centro Municipal fica na Rua Salim Sahão, 778, no Jardim Alto da Boa Vista.

NCPML