Compaz promove Abraço pela Paz no Museu Histórico de Londrina

Ação será neste domingo (19) e integra a programação da 3ª Festa das Nações Lusófonas e celebração do Dia do Pioneiro

O Conselho Municipal da Cultura de Paz (Compaz) e a Organização Não Governamental (ONG) Londrina Pazeando realizam, neste domingo (19), um Abraço pela Paz. O ato integra as comemorações pelo Dia do Pioneiro, celebrado em 19 de agosto, e a 3ª Festa das Nações Lusófonas, ambos realizados no Museu Histórico de Londrina. O Abraço pela Paz começa às 11 horas, e toda a comunidade londrinense é convidada a participar das festividades, das 10 às 16 horas. O Museu fica localizado na Rua Benjamin Constant, 900, Centro, ao lado do terminal urbano.

A entrada para o evento é gratuita, e o museu estará aberto para visitação. A 3ª Festa das Nações Lusófonas e o Dia do Pioneiro são realizados pelo Museu Histórico de Londrina, juntamente com o Elos Clube de Londrina.

Para a conselheira do Compaz e representante do Elos Clube, Leozita Baggio Vieira, o ato é uma oportunidade para desejar que a cultura de paz alcance todos os países, em especial os que estarão representados no evento. “O conselho se propôs a participar desse evento pois é importante divulgarmos cada vez mais a cultura de paz. Hoje, vivemos numa cultura de violência, e precisamos mudar isso, a começar por nossa cidade”, frisou.

As nações lusófonas são aquelas que têm como idioma principal a língua portuguesa. Serão homenageados pela festa os países Brasil, Portugal, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Angola, Timor Leste, Guiné Equatorial e Macau, que é uma região administrativa da China.

Leozita contou que dez entidades participam da organização da Festa das Nações Lusófonas e do Dia do Pioneiro, sendo que cada um representará um dos países listados. “As pessoas poderão conhecer a gastronomia dessas nações, suas músicas, folclore, entre outras questões. E serão abordados os imigrantes e pioneiros que formaram nossa cidade. O Compaz participa representando o Brasil, com foco principal no estado do Paraná”, contou.

Segundo a diretora do Museu Histórico de Londrina, Regina Célia Alegro, pessoas de todas as idades são convidadas a comparecer. “Nossa expectativa é a melhor possível, esperamos um dia de sol com atividades para toda a família. Teremos bandas com música de qualidade, brincadeiras, artesanato e comidas típicas. Será um evento muito rico com opções para diferentes gostos, e um programa muito interessante para quem quiser se divertir, onde vamos celebrar não só as nações de língua portuguesa, mas também os pioneiros de nossa cidade”, afirmou.

O público poderá conferir atrações musicais, culturais e gastronômicas, inclusive com comidas típicas de diferentes países. Participam a Orquestra Londrinense de Viola Caipira São Domingos Sávio, Coral Musiarte do Instituto Gonzaga Vieira, Companhia Flamenca Ana Paula Minari, o cantor Antonio Carabolante, a banda Stella Raiser-Rock, e outros.

Regina destacou que celebrar o Dia do Pioneiro juntamente com as nações lusófonas reflete a história de Londrina. “Nossa cidade é marcada pela presença de pessoas de todas as partes do mundo. Nos primeiros dez anos da venda de lotes pela Companhia de Terras, estão registradas pessoas vindas de 33 países. E esse processo continua até hoje, então é uma festa que tem tudo a ver com Londrina”, completou.

Juliana Gonçalves/NCPML