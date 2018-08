Copel vence prêmio nacional de voluntariado

A Copel é vencedora do Prêmio Viva Voluntário – Edição 2018, promovido pelo Governo Federal para reconhecer a atuação de cidadãos e entidades responsáveis por atividades voluntárias. A cerimônia de entrega da premiação acontece no dia 28 de agosto, às 11h, no Palácio do Planalto, em Brasília.

A Companhia venceu na categoria Voluntariado no Setor Público, com o projeto EletriCidadania. “A responsabilidade social é um compromisso da Copel com os paranaenses. Temos uma rede de voluntários formada por profissionais solidários, que dedicam parte de seu tempo em prol do bem-estar de outras pessoas, um gesto de nobreza e generosidade”, disse o presidente da Copel, Jonel Iurk.

O projeto consiste em convidar, por meio de chamadas públicas, instituições interessadas em integrar a rede de voluntários da Copel, para que funcionários possam atuar em atividades nessas organizações. Desta forma, funcionários da Copel podem dedicar, de forma voluntária e espontânea, até 4 horas mensais de sua jornada de trabalho em ações sociais.

Em 2017, foram atendidas 25 instituições sociais, em 94 ações corporativas de voluntariado, além de 44 participações nos chamados Espaços de Exposição - locais na Copel onde as instituições podem divulgar seu trabalho ou vender produtos.

Algumas atividades desenvolvidas foram caça ao tesouro com quebra-cabeça gigante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, jogos educativos com crianças, implantação de horta orgânica, aulas de reforço escolar, palestras sobre uso seguro de energia, oficinas de artesanato, aulas de informática, palestras sobre cultura alimentar, organização de biblioteca, entre outras.

Viva Voluntário

Um comitê de avaliação do Prêmio Nacional de Voluntariado – Viva Voluntário 2018 avaliou 300 iniciativas de voluntariado e atribuiu a cada uma pontuações de acordo com critérios como sustentabilidade, inovação, frequência da atividade voluntária, quantidade de público atingido pela iniciativa, potencial de replicação, contribuição para o alcance das metas dos ODS, entre outros.

BENCHMARKING

A Copel também é referência em voluntariado para o Tecpar (Instituto Tecnológico do Paraná) e para a Fundação Copel. As duas instituições visitaram a Companhia recentemente para conhecer o funcionamento dos programas de voluntariado na Companhia.

O EletriCidadania pareceu uma ótima alternativa para as duas organizações. “A Copel é benchmarking em inúmeros critérios, inclusive em ações de voluntariado. Isso comprova que a excelência está em tudo que o copeliano faz”, afirmou Iurk.

As frentes de atuação são inspiradas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e abrangem temas como direitos humanos, educação, inclusão, saúde, meio ambiente, cidadania e sustentabilidade.

AEN