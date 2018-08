Por: Gustavo Godoy

A bela Renata Dávila veio até Londrina e estrelou a campanha da Gold Bless Semi-Jóias. Ela que ficou conhecida no pais todo por sua participação no Programa Big Brother Brasil, ficou encantada com as peças da marca da empresa londrinense. Foto: Divulgação

Blues de Earl Thomas vai invadir Londrina

Grande show no Shopping já é tradição do Festival Blues de Londrina. Dessa vez a estrela vem do Tennessee

A emoção está garantida. Um dos grandes nomes do blues internacional leva a sua voz potente ao palco do Catuaí Londrina na próxima terça-feira, dia 21, às 19h30. O show, gratuito, encerra o 8º Festival Blues de Londrina, que reuniu grandes intérpretes do gênero no início do mês na cidade.

Já é tradição: o Catuaí Shopping, um dos patrocinadores do Festival, recebe todos os anos um grande nome do blues internacional e oferece o show gratuitamente aos seus clientes. Desta vez, a estrela vem do Tennessee: é Earl Thomas, que se apresentou no início do mês no Festival e mostrou porque se destaca na cena blues internacional, com duas indicações ao Grammy.

Com presença em palcos importantes no mundo todo, como o Festival de Jazz de Montreux, por exemplo, Earl Thomas é uma história de família. Filho de uma cantora gospel e um bluesman, ele interpreta o blues e o soul - incluindo canções próprias - com rara autoridade.

Earl, que será acompanhado do guitarrista Igor Prado e Acústico Blues Trio na apresentação no Catuaí Shopping, já teve composições interpretadas por celebridades como Etta James (“I sing the blues”, em parceria com Philip Wootton). Também Tom Jones e Solomon Burke gravaram canções dele.

A playlist da apresentação do “rapaz do Tennessee” no Shopping, no dia 21, é mantida em segredo. O músico diz que gosta de surpreender a plateia e, assim, não antecipa o que vai cantar. Mas o público pode estar certo de que verá a performance de um dos nomes mais importantes do blues contemporâneo, afirma Kiko Jozzolino, fundador e coordenador do Festival.

No Appalusa Pub

Contabilizando os sucessos das músicas "Amor de Hora em Hora" com mais de 1 milhão de visualizações e "Mil Grau" , com quase meio milhão no Youtube, a dupla paranaense João Vitor e Gabriel se apresenta em Londrina, no Appalusa Pub, no sábado dia 18, a partir das 23h.

Foto: Divulgação

Feira de Adoção de cães e gatos

Neste domingo (19), das 11 às 20 horas, acontece a Feira de Adoção do Projeto Sete Vidas no átrio em frente ao estacionamento descoberto do Boulevard Londrina Shopping. Desta vez, o evento está inspirado no mês de comemoração do Dia dos Pais. Os interessados devem ser maiores de 18 anos, apresentarem comprovante de residência e documento com foto.

B-day da MANU

Manuella Barreto Vecchiatti, filha de Paulo Vecchiatti Jr e Rayana Vecchiatti comemora 5 aninhos no próximo domingo, dia 19. A festa será no Condomínio Sun Lake, onde irá receber os amigos e familiares. Foto: Claudia Cavalcante