Rolândia: Doutor Francisconi recebe comitiva de Sertanópolis

O Prefeito Doutor Francisconi recebeu ontem, 16, em seu gabinete, o Prefeito de Sertanópolis (51km nordeste), Tide Balzanello e parte de sua equipe de trabalho.

A Secretária de Planejamento, Catarina Schauff, participou da reunião. No encontro, Doutor Francisconi detalhou as ações adotadas pelo Município, sobretudo no tocante ao Programa de Melhoria de Iluminação Pública (PMIP) - com iluminação de LED, Plano Diretor e zoneamento urbano.

NC/PMR

