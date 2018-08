Conheça os vencedores do Troféu Agroleite 2018

Premiação escolhe os melhores da cadeia produtiva do leite. Anúncio foi feito na noite de quarta (15), no Memorial de Imigração Holandesa

Com uma grande festa, na noite da quarta (15), no Memorial de Imigração Holandesa, em Castro (PR), a organização do Agroleite 2018 apresentou os 18 vencedores do Troféu Agroleite, considerado o Oscar do setor leiteiro brasileiro. A cerimônia contou com a presença de autoridades, personalidades do agronegócio brasileiro, presidentes, diretores, profissionais das empresas nacionais e multinacionais participantes do Agroleite.

O evento começou com a degustação da cerveja Bier Hoff, produzida pela Castrolanda. Na sequência, foi entregue uma placa de agradecimento ao deputado federal Osmar Serraglio, autor do projeto de lei que instituiu a cidade de Castro como a “Capital Nacional do Leite”. “Quando conheci o Agroleite, ficou claro que era justo esse reconhecimento nacional e internacional para Castro e toda a região”, disse o homenageado. Foram homenageados também os ex-ministros de Agricultura Francisco Turra e Roberto Rodrigues, que participam nesta quinta, 16, do Painel Agro, no Agroleite, para falar sobre cenários atuais e futuros do agronegócio.

Após a premiação do Troféu Agroleite, o presidente da Castrolanda, Frans Borg, apresentou projetos para ampliação da Cidade do Leite. Em uma apresentação virtual, Borg mostrou como poderá ficar o espaço nas próximas edições: com a construção de novas casas e espaços cobertos, além de ampliação do uso dos terrenos da parte de trás do local. “Essas são apenas sugestões para os próximos cinco ou sete anos, mas que só irão se tornar realidade se vocês quiserem”, afirmou para uma plateia formada por produtores e empresários da cadeira produtiva do leite.

Vencedores do Troféu Agroleite

O objetivo do Troféu Agroleite, que existe desde 2002, é homenagear as empresas e profissionais ligados à cadeia produtiva do leite que tiveram destaque no último ano. Cada uma das 18 categorias tiveram três finalistas que foram selecionados por meio de indicações em votações na internet.

Confira os selecionados, os vencedores e seus agradecimentos:

Categoria Genética: ABS Pecplan, Alta e Semex

Vencedor: Alta

“Agradecemos a todos os produtores pela confiança depositada e ao trabalho de toda a nossa equipe” – Marcos Longas, gerente distrital Alta Brasil.



Categoria Nutrição: DSM, Nutron e Vaccinar

Vencedor: Nutron

“Reforço a nossa admiração pela Castrolanda, nosso parceiro há mais de 20 anos. Agradecemos pela ética e profissionalismo que sempre tiveram. Esse prêmio expõe toda a cadeia produtiva do leite, revelando todo o trabalho realizado por esse segmento” – Celso do Amaral Mello Jr. – diretor geral CPN Brasil.



Categoria Medicamentos: Biogénesis Bagó, Ouro Fino e Vallée

Vencedor: Biogénesis Bagó

“Estamos no mercado há mais de 80 anos e temos presença nos principais países do mundo. Este prêmio representa o quanto 2018 está sendo especial para nós. Estamos felizes em desenvolver um produto com qualidade. Esse é o resultado do trabalho dos nossos colaboradores e que mostra a credibilidade que o Brasil deposita em nós” – Marcelo Bulman, diretor geral Brasil.

Categoria Forragens: Agropecuária Leffers, Agropecuária Santa Cruz e Nobre Nutrição Animal

Vencedor: Nobre Nutrição Animal

“Esse troféu significa muito pra nós. Valeu demais!” – Ecidir Deldoto Jr., coordenador técnico comercial.

Categoria Sementes: Agroceres, Dekalb e DuPont Pioneer

Vencedor: DuPont Pioneer

“Todo ano é uma tensão muito grande pela espera por este prêmio. Agradecemos a todos pela votação e pela confiança depositada” – Martinho Luis Skawinski, gerente de Vendas do Paraná.

Categoria Ordenhadeiras e Refrigeração: DeLaval, GEA e Ordemilk

Vencedor: Gea

“Agradecemos a Castrolanda, nosso parceiro de longa data. Esse prêmio representa o nosso compromisso com esse setor e nosso slogan representa muito bem o nosso trabalho e o que desejamos: ‘Engenharia para um mundo melhor’. A gente trabalha pra isso! Muito obrigado.” Sérgio Lacerda, presidente.

Categoria Equipamentos para Ensilagem: Claas, JF Máquinas e Nogueira

Vencedor: Nogueira

“É muito gratificante esse prêmio. Ele vem ao encontro a outra boa notícia que tivemos: fomos considerados por revistas especializadas, uma das cinco melhores produtoras de silagem do Brasil. Estamos muito felizes, muito obrigado” - André Latarini, coordenador de Marketing da Nogueira.

Categoria Equipamentos para Fenação: Casale, Krone e Kuhn

Vencedor: Krone

“Agradeço, primeiramente, a Deus, que baseia nosso caminho, que nos ajuda a acordar cedo para trabalhar, agradeço aos nossos colaboradores e nossos clientes” – Rafael Bouwman, diretor comercial.

Categoria Tratores Agrícolas: John Deere, Massey Fergusson e New Holland

Vencedor: New Holland

“É um privilégio atender toda essa região e queremos ampliar mais ainda os nossos atendimentos. Muito obrigado” – Rafael Miotto, vice-presidente da New Holland para a América Latina.

Categoria Prestador Serviços Agrícolas: Agroholanda, Cia da Silagem e De Boer

Vencedor: Cia da Silagem

“Agradeço a Deus e a todos os nossos colaboradores. Muito obrigado” – Willen Berend Bouwman, presidente.

Categoria Técnico do Ano: Claudio André da Cruz Aragon, Fábio Nogueira Fogaça e Sérgio Soriano

Vencedor: Sérgio Soriano

“Agradeço primeiro a Deus, à minha família e minha esposa, à fazenda Colorado. O mercado do leite precisa de um choque de mudança e nós representamos isso. Agradeço a confiança dos produtores” – Sérgio Soriano

Categoria Agente Financeiro: Banco do Brasil, Sicoob e Sicredi

Vencedor: Sicredi

“Esse é o nosso objetivo: buscar o crescimento e o desenvolvimento do agronegócio. Muito obrigado” – Popke Ferdinand van der Vinne, presidente.

Categoria Associação de Produtor: Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Associação Brasileira dos Produtores de Leite e Associação Paranaense dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa

Vencedor: Associação Paranaense dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa

“Eu sei que não é fácil ganhar esse prêmio; os concorrentes são fortes. Agradeço a todos a confiança. Juntos somos mais fortes” – Hans Jan Groenwold, presidente da Associação.

Categoria Produtor de Leite do Ano: Fazenda Fini, Grupo Melkstad e Sekita Agronegócios

Vencedor: Sekita Agronegócios

“Quebramos um pouco o protocolo, combinamos [os três finalistas] de subir juntos ao palco, porque sabemos que não é uma disputa. Somos amigos criadores. Temos muito a agradecer aos produtores do Paraná, que sempre abriram as portas de suas fazendas. Muito do que fazemos hoje, na Sekita, aprendemos com o pessoal de Castro e região” – Leonardo Lopes Garcia, diretor da Sekita.

Categoria Laticínios: Italac, ITA e Piracanjuba

Vencedor: Italac

“Estar aqui hoje recebendo esse prêmio pelo segundo ano consecutivo é muito gratificante. Divido esse troféu com todos os colaboradores” - Cláudio Teixeira, presidente da Italac.

Categoria Embalagens: Plastirrico, Sig Combibloc e Tetra Pak

Vencedor: Tetra Pak

“É uma grande honra receber esse prêmio. Temos uma equipe que faz um esforço tremendo para entregar um produto que é para a família de vocês. Muito obrigado” – Gustavo dos Santos Minasi – gerente.

Categoria Mídia Impressa: Revista Balde Branco, Revista Leite Integral e Revista Mundo do Leite

Vencedor: Revista Leite Integral

“É uma emoção enorme ganhar esse prêmio da pecuária brasileira. É um prêmio pra mim e toda a minha equipe” – Flávia Fontes, editora da Revista Leite Integral.

Categoria Mídia Digital: Beba Mais Leite, Leite Online e Milk Point

Vencedor: Milk Point

“O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo, mas temos o maior orgulho de dizer que temos o maior portal do leite do mundo e mais acessado”, disse Marcelo Pereira de Carvalho, sócio e fundador da Agripoint.

Apoiadores e patrocinadores

O Agroleite 2018 tem o apoio institucional da Prefeitura de Castro, Fundação ABC e das Associações das Raças Holandesa e Jersey. É patrocinado na cota Diamante pela Nutron, Tetra Pak, Italac, MSD Saúde Animal e Caixa Econômica Federal. Já a cota Ouro recebe a chancela da DuPont Pioneer, Sicredi, Irrigabrasil, Select Sires, Phibro, Calpar e United Airlines, e na cota Prata conta com o patrocínio do BRDE, Elanco, Atlântica Sementes, Banco do Brasil, Copel Telecom, New Zealand Trade e Enterprise, Ceva, Allflex, Coonagro, PGG Wrightson Seeds, Vallée, Fertilizantes Castrolanda, Brandt e Cescage Genética.

Kristiane Rothstein/Asimp