Apresentação gratuita encerra ciclo de oficinas da Funarte

Espetáculo final será nessa sexta (17), na escadaria do Ouro Verde

Ao longo desta semana, Londrina recebeu diversas atividades formativas promovidas pela Funarte, órgão federal ligado ao Ministério da Cultura. O Programa Funarte de Capacitação Técnica promoveu 11 oficinas e 2 seminários, todos gratuitos, envolvendo as linguagens das artes cênicas, música e artes visuais.

Para encerrar este intenso ciclo de trocas e aprendizado, uma apresentação que não estava programada inicialmente vai acontecer nessa sexta-feira (17), às 18h na escadaria do Cine Teatro Ouro Verde. Duas turmas de oficinas distintas se juntaram para fazer esse encerramento, que envolve dança e canto, em uma intervenção artística em pleno Calçadão. A apresentação será realizada pelos alunos com a coordenação das artistas Marluce Medeiros e Jane Celeste. Ao longo de quatro dias, as duas ministraram as oficinas O Corpo em Cena e Aprimoramento Vocal, respectivamente. A atividade é, portanto, o resultado integrado dessas duas atividades.

O Programa Funarte de Capacitação Técnica recebeu mais de 500 inscritos para suas atividades em Londrina. A organização do evento avalia como muito positivo os resultados obtidos nas oficinas, chamando a atenção a disponibilidade e o ótimo desempenho dos participantes de todas elas – uma característica que foi percebida de forma unânime, por todos os ministrantes.

Londrina foi a segunda cidade do Brasil a receber esse ciclo de oficinas promovidos pela Funarte. Em seguida, o mesmo projeto será realizado em Campina Grande, na Paraíba, e depois segue por mais quatro cidades do Brasil.

Felipe Melhado/Asimp

Clique nas fotos para ampliar