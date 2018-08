Receitas: Papinha de Arroz

100g de arroz branco

Modo de Preparo

Leve o arroz ao fogo com 400 ml de água. Após levantar fervura, tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe por 30 minutos, até amolecer bem. Após esfriar, bata o arroz no liquidificar por 1 minuto até ficar pastoso. Sirva morno.

Dica: O arroz comum é um alimento pouco alergênico e não agride o trato digestivo. Essa papinha pode auxiliar quando a criança enfrentar um desarranjo intestinal.

Receitas: Papinha de Damasco

1 xícara (175 gramas) de damascos secos

Modo de Preparo

Coloque os damascos em uma tigela com 350 ml de água. Tampe e deixe de molho por uma noite na geladeira. Ferva-o na água do molho, reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos, mexendo de vez em quando, até amolecer. Bata no liquidificador por 1 minuto, até obter um purê. Sirva morno.

Receitas: Papinha de carne e abóbora

1 colher (sobremesa) de óleo vegetal

1 colher (chá) de cebola picada

2 colheres (sopa) de carne moída

1 batata (pequena) cortada em cubos

2 colheres (sopa) de abóbora cortada em cubos

2 colheres (sopa) de couve picada

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e a carne moída. Em seguida, acrescente a batata e a abóbora. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe até que todos os ingredientes estejam macios e com um pouco de caldo. Junte a couve e cozinhe por mais cinco minutos. Amasse todos os ingredientes com um garfo e sirva.

(www.alobebe.com.br)