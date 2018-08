Especialistas do agronegócio mundial debatem as tendências para o setor em Curitiba

6º Fórum de Agricultura da América do Sul ocorre nos dias 23 e 24 de agosto e coloca em pauta a necessidade da globalização no campo

Nos dias 23 e 24 de agosto, Curitiba recebe o 6º Fórum de Agricultura da América do Sul, evento que reunirá especialistas de todo mundo para debater tendências para o futuro do agronegócio. O encontro terá como tema “O campo digital e conectado: o grande desafio do Século XXI”, e irá colocar em pauta a necessidade de levar a globalização aliada à tecnologia para o campo, a partir do potencial produtivo da América Latina. Segundo relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), a região deverá aumentar sua produção agrícola e de proteína animal em 17% na próxima década.

“O mundo observa na América Latina a garantia da alimentação das próximas gerações. Mas é preciso que essas nações compreendam a necessidade do investimento em tecnologias, conectando o setor produtivo e o mercado para conseguir atender a essa demanda, alcançando crescimento para o campo e também para as economias nacionais”, avalia o gerente do Núcleo de Agronegócio da Gazeta do Povo e coordenador do 6º Fórum de Agricultura da América do Sul, Giovani Ferreira.

Para analisar esse cenário estarão presentes o diretor da Organização Mundial do Comércio (OMC), Willy Alfaro, que vem de Genebra, na Suíça, exclusivamente para participar do debate; o diretor de Novas Tecnologias do Governo de Israel, Oded Distel; o líder do Programa de Infraestrutura do Banco Mundial em Brasília, Paul Procee; além do coordenador da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, na Argentina, Gonzalo Hermida, e outros especialistas.

“Nosso objetivo é continuar fomentando um debate sólido para o crescimento do agronegócio na América do Sul. Nesta edição, serão 30 especialistas presentes em 15 painéis, cada um analisando um tema importante dentro da cadeia produtiva”, completa Ferreira. O evento deve reunir mais de 500 participantes de toda a cadeia produtiva no continente. As inscrições podem ser feitas até a semana do evento pelo site (https://www.agrooutlook.com.br/). No portal também é possível consultar a programação do Fórum e fazer o download do relatório da edição 2017.

Bruna Robassa/Asimp