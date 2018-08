Coreógrafa dos passinhos da moda, Tainá Grando é a responsável pelos passinhos que fizeram fama no Brasil e no mundo

Unanimidade no mundo do funk e das grandes produtoras como a Kondzilla, principal canal do YouTube brasileiro, Tainá Grando é responsável pelas danças que viralizam nos clipes e nos bailes

Toda vez que um MC, um cantor ou cantora do novo pop brasileiro, em especial o funk, lança um clipe, isso toma proporções virais, com milhões de views.

Mas além da música, a principal marca registrada desse gênero é a dança, que desde o instante em que o funk estourou no cenário artístico nacional, sempre chama atenção, por trazer em si sensualidade, atitude e ousadia.

Os passos do funk estão por toda parte, na TV, nos bailes, na internet e nas festas. A dança é parte indivisível do sucesso do funk no Brasil. Impossível não passar uma semana inteira sem ver pelo menos um dos famosos passinhos de funk sendo reproduzidos. E por trás de todo esse sucesso viral está o nome da coreógrafa Tainá Grando.

Tainá e recordista em participações de clipes de funk, para nomes conhecidos do público como Leo Santana, Lucas Lucco, MC WM, Dennis DJ, Nego do Borel, MC Livinho, KondZilla, dentre tantos outros, e sua presença e atuação tem sido praticamente uma unanimidade no cenário do funk atual: todos querem Tainá, seja no balé dos seus shows e clipes, como coreógrafa ou produtora.

A coreógrafa gaúcha ja é considerada a recordista em participações, com mais de 50 clipes que contam com o seu toque especial. Tainá segue bastante requisitada neste meio, e atualmente está em tour no Japão mostrando todo seu talento e ginga, representando o Brasil em toda sua diversidade, alegria e movimento.

MF Press Global

