Fake News Diet: musa fitness afirma que já foi vítima de dietas "milagrosas" enganadoras

Musa fitness Ana Paula Segetto afirma que já caiu nas “fake news” e modinhas fit, e dá dicas para não cair no conto das dietas milagrosas, sem abrir mão de prazeres como pizza e drinks alcoólicos.

A todo momento, dietas apontadas como milagrosas surgem na internet, endossada por algumas influenciadoras e blogueiras fit, com corpos esculturais, que induzem uma infinidade de pessoas a frustração com a não obtenção do resultado esperado, a transtornos alimentares e até mesmo problemas de saúde.

Se você acha que somente as pessoas comuns estão sujeitas a isso, saiba que até mesmo as musas fitness já foram algum dia vitima de fake news, de noticias sobre produtos, procedimentos e dietas que prometem sumir com a gordura milagrosamente, mas que ou não funcionam para todos, ou simplesmente não funcionam pra ninguém.

A musa fitness Ana Paula Segetto conta que já foi vítima de dietas fake e das chamadas fake news: “quando comecei a me interessar mais pelo fitness, por estar em boa forma e alcançar o corpo dos meus sonhos, tentei algumas dietas, que não funcionaram ou porque não levavam em consideração minha individualidade biológica ou porque simplesmente eram mentirosas, propaganda enganosa”. Revela.

"Uma vez fui fazer jejum intermitente, e não obtive os resultados esperados. Muito pelo contrário. Passei muito mal, sentia fortes dores de cabeca. Ai procurei minha nutricionista e ela avaliou o que funcionaria melhor para mim. Embora o Jejum intermitente seja eficaz pra muitas pessoas que eu conheço, pra mim não funcionou. Por isso, a importância de ter um profissional te acompanhando, que vai dizer que dieta funciona melhor pro seu corpo, que nao é igual ao corpo da blogueira ou da modelo que perdeu X quilos com tal procedimento”.

Ana afirma que hoje atingiu um equilíbrio em sua dieta, que lhe permite até mesmo ter pequenos prazeres de fim de semana, como pizza e drinks: "hoje sei o que é melhor para o meu corpo e o que me traz os melhores resultados, e me permito em alguns fins de semana comer uma pizza, tomar uns drinks, por que não? Mantenho a boa forma mantendo a dieta e investindo em atividades físicas como o boxe, por exemplo, que queima calorias e ainda é divertido".

E como não cair nas fake news e ficar livre de cair em ciladas? Ana tem a dica: “no desespero pra ficar em forma, as pessoas cometem loucuras. Desconfie de qualquer fórmula que prometa resultados surreais, e não tenham embasamento científico nem endosso médico. Apesar da internet ser uma boa fonte de informação, é bom procurar um profissional, um nutricionista ou especialista da área, e assim acertar em cheio na dieta e ter bons resultados, com saúde”. Conclui Ana Paula Segetto.

