Receitas: Sopa Caipira

Ingredientes:

1 colher de sopa de azeite de oliva

4 cenouras grandes, descascadas e picadas em pedaços grandes

1/4 de uma cebola média picada

1 L de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de coentro fresco picado

Modo de Preparo:

Aqueça o azeite em uma panela grande e fogo médio. Refogue as cenouras e a cebola por alguns minutos até que a cebola amoleça um pouco. Retire do fogo, adicione o caldo de legumes e acrescente o coentro. Deixe ferver e cozinhe até que as cenouras estejam macias (cerca de 10 minutos). Espere esfriar um pouco. Bata a sopa até que fique uniforme, usando um liquidificador. Aqueça antes de servir, se necessário. Sirva com pão.

(Mondial.com)