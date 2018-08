McDia Feliz será no dia 25 de agosto

Objetivo é ampliar sede da Ong Viver, com projeto Construtores da Esperança: Ampliando Horizontes

O McDia Feliz chega à sua 30º edição. Este ano, o evento vai acontecer no dia 25 de agosto em todas as lojas McDonald's e o objetivo é beneficiar instituições ligadas ao combate ao câncer infantojuvenil em todo o Brasil. Em Londrina, a campanha é destinada à Organização Viver, que planeja usar os recursos arrecadados, na ampliação da casa de apoio, com o projeto Construtores da Esperança: Ampliando Horizontes.

Em um terreno com 430m² de área construída, a Organização Viver ficou pequena para acomodar os pacientes e familiares atendidos. Com o recurso de campanhas anteriores do McDia Feliz, a organização conseguiu adquirir o terreno vizinho para ampliação da sede e já tem o projeto em aprovação na prefeitura para mais 450m² de área construída.

Segundo Carlos Manholer, voluntário há cinco anos da Viver, a casa está ficando pequena para receber as crianças e seus familiares. "Nós atendemos 172 pacientes que fazem o tratamento no Hospital do Câncer e no Hospital Universitário. O objetivo é ampliar a casa e dar mais comodidade para eles", explica.

No McDia Feliz, a Viver será beneficiada com a venda de 14 mil tíquetes do lanche Big Mac que custam R$16,50. Toda a comunidade pode participar da campanha, comprando os tíquetes antecipadamente na sede da Ong até o dia 24 ou diretamente no balcão das lojas McDonald’s, no dia do evento.

O lançamento oficial do evento vai ocorrer no próximo sábado (18) com a Carreata McDia Feliz que irá passar nos pontos turísticos da cidade, saindo às 9h30 do McDonald's da Avenida Tiradentes, seguindo até o Aterro do Lago Igapó.

Os tickets já estão sendo vendidos na Viver, que está localizada na Lucila Ballalai, 391 no Jardim Monções. Para mais informações o telefone da Organização é (43) 3343-0044. Além da página no Facebook/ONG VIVER.

Conheça a Organização Viver

A casa foi fundada em 2001 e presta apoio no tratamento de crianças e adolescentes com câncer e no acompanhamento de seus familiares. A Viver conta com ambientes apropriados no atendimento psicológico, odontológico, assistência social e hospedagem. Para Manholer, voluntário da Ong, além dos recursos técnicos, é fundamental dar carinho e proporcionar momentos de alegria e solidariedade para que o tratamento tenha sucesso. Sem fins lucrativos, a manutenção vem do apoio de voluntários e da doação de toda a comunidade.

Giovana Oliveira- Acadêmica do Curso de Jornalismo - Agência de Comunicação Integrada (ACI) UNOPAR - Curso de Jornalismo - Coordenadores: Profª Liberaci Pascuetto Perin - Prof. Guilherme Lima