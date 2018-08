Receitas: Sopa Borracha

(O nome da receita pode gerar algumas interpretações, mas na realidade ela vem do significado em espanhol da palavra “borracha”, que traduzida para o português é bêbado)

Ingredientes:

1 pacote de Cookies Adria Plus Life de Aveia e Passas

2 xícaras de uvas passas brancas e pretas

2 xícaras de ameixas secas sem caroço

2 xícaras de rum

2 xícaras de vinho do porto

1 ½ xícara de açúcar

2 paus de canela

2 fatias de limão

2 xícaras de água

Modo de Preparo:

- Deixe marinar as ameixas e as uvas passas em uma tigela grande com o rum e o vinho do porto de um dia para o outro.

- Em uma panela, coloque a água, açúcar, limão, canela e cravo.

- Leve para ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar lentamente até formar um xarope não muito grosso.

- Deixe esfriar.

- Adicione a mistura de passas e ameixas com a calda.

- Banhe os Cookies Adria Plus Life de Aveia e Passas com a calda, certificando-se de que fiquem todos embebidos por completo.

- Deixe descansar em geladeira.

- Decore com passas e ameixas.

