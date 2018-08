"A Galinha Pim-Pim" será encenada em Tamarana neste domingo (19)

Reflexões sobre temas como a maternidade, superação de medos e a aceitação de si mesmo estarão em palco neste domingo (19), às 16h, quando o Grupo Obragem de Teatro estará no salão do Projeto Solipar (Avenida João Domingues Gonçalves, 644, no Centro de Tamarana) para apresentar a peça "A Galinha Pim-Pim". A entrada é de graça.

O espetáculo revela a trajetória da Galinha Pim-Pim para resgatar seu ovo roubado. Para isso, a protagonista tem de enfrentar as dificuldades de uma chuva forte no meio da floresta e a terrível Raposa Vermelha. Ao longo da aventura, Pim-Pim aprende que o amor pode transformar sua vida e ensinar um caminho para a felicidade.

As problemáticas de Pim-Pim, de acordo com o grupo teatral, tocam crianças e adultos. Segundo os artistas, a proposta da encenação é apresentar um espaço poético capaz de aprofundar questões sobre nossa existência e também a respeito da maternidade.

A peça estreou em março de 2015, já passou por diferentes regiões do Paraná e foi indicada ao Troféu Gralha Azul de 2016 nas categorias de melhor atriz, diretor e espetáculo. "A Galinha Pim-Pim" é dirigida por Eduardo Giacomini, com texto e atuação de Olga Nenevê.

A apresentação faz parte do projeto "Domingo tem Teatro", da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, e conta com o apoio da Prefeitura de Tamarana.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT