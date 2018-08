Viação Garcia leva crianças das escolas de Londrina ao Estádio do Café

Parceria da empresa com o LEC e Secretaria Municipal de Educação possibilita crianças do ensino fundamental verem os jogos do Alviceleste no Estádio do Café

Nesta sexta-feira, 17 de agosto, cerca de 150 crianças da Escola Municipal América Sabino, do Residencial Morada de Portugal no Vista Bela, irão ao Estádio do Café assistir ao jogo Londrina Esporte Clube (LEC) e Paysandu Sport Club, de Belém do Pará, pela Série B do Campeonato Brasileiro, transportados pela Viação Garcia. O jogo começa às 19h15.

Esta será a primeira ação do Projeto “Crianças no Estádio” lançado ontem (16), em coletiva no CT da S.M.Sports. O projeto é uma parceria entre a Viação Garcia, o Londrina Esporte Clube e a Secretaria Municipal de Educação.

Cláudio Canuto, presidente do Conselho Executivo do LEC disse que a união de propósitos faz com que as coisas aconteçam. “Fomos muito cobrados para viabilizarmos o retorno deste projeto e foi feito com nossos parceiros, no caso do transporte a Viação Garcia e em relação aos lanches das crianças outros patrocinadores. O futebol no esporte está sempre presente e o retorno da visita das crianças ao estádio em um momento delicado do time como este, é importante”, comenta.

O projeto “Crianças no Estádio” tem o objetivo de propiciar as crianças da rede municipal de ensino, maior interação com o “Alviceleste” time da casa, com o esporte, o lazer, o convívio social e o desenvolvimento da cidadania, através da ida aos jogos no Estádio do Café. Participam crianças entre oito e 10 anos, que assistirão aos jogos nas cadeiras cativas do estádio, acompanhadas por monitores das escolas.

“A Viação Garcia fará o transporte destas crianças com quatro ônibus entre a escola e o estádio, nos próximos nove jogos, que acontecerão aqui até o final do ano. Estamos resgatando projetos com o LEC, uma história bonita que a Garcia tem com o Londrina, e temos certeza que “Crianças no Estádio” será um sucesso. Já somos parceiros no transporte do time profissional, projeto que retomamos no início do ano.”, explicou a coordenadora de marketing da Viação Garcia, Juliana Quasne.

A ida das crianças aos jogos no Estádio do Café é a primeira fase do projeto, que englobará outras frentes como visitas ao Centro de Treinamento (CT), ao Museu Oficial do Londrina, Tour ao VGD e também contará com a visita nas escolas de jogadores do LEC e do mascote do time. A seleção das escolas é de responsabilidade da Secretaria de Educação do município e segundo a secretária Maria Tereza Paschoal será feita por região e estruturada dentro de um currículo.

“Além de todo o processo educacional ligado ao esporte, à magia de assistir ao jogo com os amigos, de conhecer os jogadores, o ambiente do estádio é importante e diferente para estas crianças. Ao consultarmos as escolas sobre o projeto a aceitação foi imediata e não teremos a preocupação com o transporte com esta parceria com a Viação Garcia.”, comentou a secretária.

A coletiva foi finalizada com a apresentação dos novos jogadores do LEC, o meia Higor Leite e o lateral Sávio Alves.

Andrea Monclar/Asimp