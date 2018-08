Matsuri no Boulevard Londrina Shopping

Como já está se tornando tradição, há quatro anos o Grupo Sansey realiza em parceria com o Boulevard Londrina Shopping uma prévia do que vai ser o Londrina Matsuri em setembro.

A 4ª edição do Boulevard Matsuri está programada para este domingo, dia 19 de agosto, das 14h às 17h, no piso superior do Boulevard Londrina Shopping, em frente à Livraria Saraiva.

Na programação, apresentações culturais; apresentações de karaokê; de yosakoi soran; de taiko; workshops de matsuri dance e de taiko. O Matsuri Boulevard é aberto ao público.

O Festival da Primavera

A 16ª edição do Londrina Matsuri será realizada entre os dias 6 e 9 de setembro, no Parque de Exposições Ney Braga, das 10h às 23h. Estre ano o evento traz a 4ª Feira Tecnológica. Conhecido com o Festival da Primavera, o Londrina Matsuri é um dos maiores eventos promovidos pela colônia japonesa do Paraná, com o intuito de cultivar, difundir e integrar a arte e a cultura oriental através da música, dança, gastronomia, entre outras. A edição deste ano comemora os 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil.

Os ingressos para o evento custam R$8,00 e R$4,00 (meia entrada). O valor dos ingressos antecipados é R$ 4,00 e estão à venda na Rede Drogamais. A organização e promoção são do Grupo Sansey, entidade sem fins lucrativos, com sede em Londrina, que em 2018 comemora 30 anos.

O 16º Londrina Matsuri é promovido pelo Grupo Sansey. Conta com o patrocínio de: Itaipu Binacional, Copel, Unimed, Boulevard Londrina Shopping, Disfranco, Midiograf, Drogamais. Apoio: Prefeitura Municipal de Londrina, Sociedade Rural do Paraná, SESI, SENAI, FIEP, SESC/Fecomércio, Emater, UEL.

Andrea Monclar/Asimp