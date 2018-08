Copel promove encontro sobre mercado livre de energia em Londrina

É possível obter reduções significativas de custos na conta de energia elétrica das empresas? A Copel Energia, braço de comercialização de energia do grupo Copel com mais de 400 clientes em vários estados, afirma que indústrias e outros grandes consumidores de eletricidade que migram para o ambiente de livre contratação podem atualmente obter economia de 15 a 25% nos gastos com o insumo.

As alternativas de economia e os passos para obtê-las serão o tema principal do encontro que a Copel Energia promoverá na próxima terça-feira (21), em Londrina, com o segmento de empresas interessadas em fazer parte do mercado livre de energia elétrica, no qual podem escolher o fornecedor.

Durante o evento, que terá lugar no Hotel Bristol (Rua Goiás, 877), das 8h30 às 11h30, os profissionais da Copel poderão fazer uma estimativa de quanto seria a economia obtida pela empresa interessada com a aquisição de energia no mercado livre, comparativamente ao formato atual do mercado cativo. No período da tarde, a equipe fica à disposição de empresas que já participam dessa modalidade de aquisição de energia e queiram conversar sobre suas demandas.

Para o especialista e palestrante Marcílio Ulysses Nagayama, superintendente de Compra e Venda de Energia da comercializadora da Copel, é importante mostrar também aos empresários os riscos e cuidados a serem tomados para garantir que as oportunidades de ganhos sejam plenamente aproveitadas.

A contratação de energia no mercado livre garante diversas vantagens para consumidores da modalidade, como liberdade para negociar preços e condições contratuais, ganhos em relação à tarifa de energia fixada pela Aneel, neutralidade em relação às bandeiras tarifárias e compra de volumes de energia adequados ao perfil de consumo.

Os clientes que têm demanda mínima de 500 kW, por exemplo, podem negociar o valor da energia diretamente com o fornecedor, na condição de Consumidor Especial. Neste caso, o fornecedor deve entregar energia especial, ou seja, aquela produzida por usinas eólicas, solares, de biomassa ou hidrelétricas de potência inferior ou igual a 50.000 kW.

Durante o encontro, a Copel Telecom, que também é subsidiária da Copel, fará uma apresentação de seus produtos corporativos em telecomunicações, especialmente dos serviços de banda larga.

