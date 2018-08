O trânsito na prática

Nesta segunda e terça-feira (20 e 21 de agosto), os alunos do Fundamental I (1º ao 5º ano) do Colégio Londrinense terão a oportunidade de testar os conhecimentos durante a Aula de Trânsito, uma atividade prática complementar aos conteúdos dados em sala de aula.

Através de uma parceria com o curso de Engenharia Civil da Unifil, que construiu um circuito com ruas, placas, faixas e semáforos, os pequenos alunos participarão – de bicicleta e a pé – de um passeio para colocar em prática, as principais regras de trânsito.

As atividades serão realizadas das 8h às 12h e das 14h às 18h no campo de futebol suíço do colégio e estudantes de engenharia farão o papel de agentes de fiscalização. Aproximadamente 330 alunos vão percorrer o circuito e por cinco estações de conhecimento para avaliar se aprenderam as regras mais importantes para um trânsito seguro. Ao final, os alunos receberão uma cartilha para levar pra casa. Esta atividade também conta com a parceria da CMTU.

Asimp/Colégio Londrinense