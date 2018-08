Mutirão de limpeza começa a atender área urbana de Tamarana na segunda-feira (20)

A Prefeitura de Tamarana fará um mutirão de limpeza na área urbana do município durante a próxima semana. A ação terá início a partir das 8h de segunda-feira (20) e deverá ocorrer ao menos até quarta-feira (22), a depender do volume de material a ser coletado.

O principal objetivo da iniciativa é acabar com possíveis focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya, febre amarela e zika. "A intenção também é eliminar outros vetores, como aranhas, baratas e escorpiões", acrescentou o secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, José Carlos Santos. Além da pasta, estarão envolvidas no esforço conjunto as secretarias de Agricultura, Assistência Social, Educação, Obras e Saúde, a terceirizada Sanraf e a Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem de Tamarana (Cooretam).

Para que o mutirão atenda todas as regiões da cidade de maneira ágil, os itens descartados pela população têm de estar nas calçadas até domingo (19). Eles precisam ser organizados em três diferentes pilhas: madeiras, resíduos de construção e recicláveis (esta última também inclui objetos como eletrodomésticos, eletrônicos, lâmpadas e pneus).

"É importante separar os materiais para que a ação seja mais rápida", ressaltou o secretário de Meio Ambiente. Pelo menos duas frentes de trabalho irão atuar nas ruas para, assim, poder passar ao mesmo tempo em bairros distintos. A estimativa da Prefeitura de Tamarana é, no começo do próximo mês, realizar a mesma iniciativa nas duas vilas rurais do município.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp