Secretaria do Trabalho oferece curso de edição de vídeo e fotografia

Cursos são frutos da parceria com o Sesc; turmas de informática básica e planilhas eletrônicas também serão abertas

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) está com inscrições abertas para cursos de edição de vídeo e tratamento de imagens em fotografias para o comércio. As turmas terão aulas uma vez por semana, no período vespertino e as atividades começam na última semana de agosto. Os cursos são realizados em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc). As inscrições devem ser feitas das 8h30 às 13h30, na SMTER, que fica rua Pernambuco,162. As aulas serão no campus do centro do Sesc, na rua Fernando de Noronha, 264. Para se inscrever é preciso ter mais de 14 anos e ensino fundamental. As vagas são limitadas.

As aulas do curso de edição de vídeo serão de segunda-feira, enquanto para o curso de fotografia os alunos terão encontros na quarta-feira. Os cursos de introdução à informática e planilhas eletrônicas também tiveram novas turmas abertas para o período da tarde. Introdução à informática terá três turmas, uma em cada tarde, podendo o aluno escolher entre fazer o curso na segunda, na quarta ou na sexta. Já a turma de planilhas terá aula na sexta. Todas as aulas serão ministradas das 13h30 às 17h30. Os cursos têm 30 horas de duração e oferecem certificados.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, destacou as novas turmas da parceria com o Sesc. “O Sesc é um grande parceiro que tem trabalhado de forma espetacular a oferta de novos cursos à população londrinense. Além de ampliar os cursos de informática, agora vão oferecer conosco cursos de edição de vídeo e fotografia. Isso é um diferencial em qualquer currículo. O trabalhador que tiver uma das tardes livres não deve perder essa oportunidade. Venha até a Secretaria para fazer sua inscrição já na segunda e garanta sua vaga”, convidou Carreri.

