Alunos da Escola San Izidro realizam passeio ciclístico no domingo (19)

O passeio é um evento de encerramento da programação da Semana da Família

A Escola Municipal San Izidro realiza no domingo (19), um passeio ciclístico para encerrar a programação da Semana da Família. O evento terá início às 9horas na entrada da escola e a duração será de 40 a 50 minutos. Além do passeio haverá sorteio de brindes. O evento é aberto a toda comunidade.

Segundo a diretora da escola, Rosiane da Silva Mendes de Oliveira, o passeio ciclístico é uma forma de mostrar que a escola está presente no ambiente comunitário, mesmo para as pessoas que não tem filhos matriculados na instituição. “É importante que exista uma interação entre família, escola e comunidade. A Semana da Família é uma ótima forma de resgatar esse relacionamento”, contou.

A escola San Izidro atende cerca de 320 alunos, do P4 até o quinto ano, no período matutino, das 7h30 às 11h30 e no período vespertino, das 13h30 às 17h30. A unidade escolar está localizada na Rua Maria de Oliveira Mello, 285, no Jardim San Izidro.

