Escola Zumbi dos Palmares encerra Semana da Família

Evento inclui circuito de brincadeiras e almoço de confraternização entre professores, alunos e familiares

A Escola Municipal Zumbi dos Palmares planejou para hoje (18) uma festa para encerrar a Semana da Família que a escola tem realizado desde segunda-feira (13). São esperadas 500 pessoas no espaço, que vai receber cama elástica, slackline, e outros aparelhos que integrarão um circuito com diversas brincadeiras para entreter as crianças a partir das 9h. Ao meio dia, a escola vai oferecer um almoço para confraternizar professores, alunos e as famílias que participaram da festa.

A programação da Semana começou com a leitura de poesias e uma dança comandada pelos professores, que envolveu todos os presentes. Na terça, a sessão pipoca exibiu o filme “Viva, a vida é uma festa”, animação que aborda parte da cultura mexicana e sensibilizou grande parte dos estudantes, pais e mães com a bonita mensagem transmitida.

Na quarta, o professor Valdir de Oliveira, do Centro Municipal de Educação Infantil Valéria Veronesi, realizou uma contação de histórias interativa permeada por brincadeiras. Após as narrativas, as famílias se reuniram e fizeram desenhos com os estudantes. Na quinta, a apresentação de um coral embalou as manhãs e tardes na escola e na sexta teve uma atividade com sorteio de prêmio que animou todos no local.

De acordo com a diretora da E.M. Zumbi dos Palmares, Marlene Valadão, a proposta da Semana é promover um maior envolvimento dos responsáveis pelos estudantes no processo de desenvolvimento e aprendizagem. “Acreditamos que escola e família formam uma união perfeita. Sabemos que a presença dos familiares contribui não só para a aprendizagem mas para diversas áreas no desenvolvimento das crianças. Como uma escola acolhedora, a Semana vai ao encontro de um dos nossos objetivos que é manter as portas abertas para mães, pais e responsáveis”, destacou.

N.com