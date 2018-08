Grafatório recebe exposição de artistas londrinenses

Mostra reúne trabalhos de Anderson Monteiro e Adolfo Emanuel; abertura tem entrada franca

Hoje (18), a partir das 19h, a Vila Cultural Grafatório abre a exposição “Outras Paisagens”, que reúne obras dos artistas Anderson Monteiro e Adolfo Emanuel, ambos londrinenses. A mostra reúne trabalhos em pintura, desenho e gravura feitos pelos dois. No dia da abertura, os dois também inauguram sua participação na segunda edição do Fachada Nova, projeto do Grafatório em que, a cada semestre, artistas realizam intervenções nas paredes externas da Vila Cultural.

Anderson e Emanuel são formados pela UEL e já realizaram diversas exposições coletivas e individuais. Em “Outras Paisagens”, os artistas trabalham as transformações constantes dos espaços no mundo contemporâneo. A exposição conta com a curadoria da artista e professora universitária Maria Carla de Araújo Moreira.

A entrada para o evento é livre. A exposição ficará disponível até o dia 11 de setembro, de terça a sexta-feira, das 14h às 19h. A Vila Cultural tem patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), e fica na Avenida Paul Harris, 1.575.

N.Com com assessoria de imprensa da Vila Cultural