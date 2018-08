Equipe londrinense de atletismo disputa Paranaense neste fim de semana

Londrina/Caixa disputará o 63º Paranaense de Atletismo Adulto na cidade de Maringá

Neste fim de semana, nos dias 18 e 19 de agosto, no complexo esportivo Willie Davids, em Maringá, ocorre o 63º Campeonato Paranaense de Atletismo Adulto. A equipe do Londrina/Caixa/IPEC chega com altas pretensões no torneio, mirando o 14º título consecutivo no naipe feminino, e o título no masculino. A equipe recebe incentivo da Fundação de Esporte de Londrina (FEL), através do Fundo de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

O campeonato contará com 24 provas, e cada atleta pode disputar três provas cada, desde que treine essas provas. A equipe chega com objetivos bem definidos para Maringá, buscar o 14º título consecutivo no naipe feminino, e voltar a vencer no masculino. Para isso, a equipe fez uma renovação em seus atletas, com contratações e promoções de esportistas de categorias de base.

A equipe londrinense conta com alguns atletas favoritos para trazer medalhas da Cidade Canção, como Lívia Avancini, terceira do Brasil na atualidade, e recordista paranaense da categoria desde os 13 anos de idade; Adelly Oliveira, sexta colocada no ranking nacional dos 100 metros com barreiras; e Alisson Rocha Peres, sexto colocado no ranking nacional dos 10.000 metros.

De acordo com a coordenadora técnica do Londrina/Caixa/IPEC, Silvana Vieira, o apoio do FEIPE é fundamental para a equipe disputar torneios como esse. “Incentivos desse tipo são muito importantes para que tenhamos condições de viajar, treinar, disputar campeonatos, e representar Londrina lá fora”, relatou.

N.Com