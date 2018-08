Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 20/08/2018

Primeira Leitura (Ez 24,15-24)

Leitura da Profecia de Ezequiel

15A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: 16“Filho do homem, vou tirar de ti, por um mal súbito, o encanto de teus olhos. Mas não deverás lamentar-te nem chorar ou derramar lágrimas. 17Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça as sandálias nos pés, sem encobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados”.

18Eu tinha falado ao povo pela manhã, e à tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz como me foi ordenado. 19Então o povo perguntou-me: “Não nos vais explicar o que têm a ver conosco as coisas que tu fazes?” 20Eu respondi-lhes: “A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: 21Fala à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Vou profanar o meu santuário, o objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas. Os filhos e as filhas que lá deixastes, tombarão pela espada.

22E fareis assim como eu fiz: Não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados, 23levareis o turbante na cabeça, as sandálias nos pés, sem vos lamentar nem chorar. Definhareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. 24Ezequiel servirá para vós como sinal: Fareis exatamente o que ele fez; quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus”.

Responsório (Dt 32,18-21)

— Esqueceram o Deus que os gerou.

— Da Rocha que te deu à luz te esqueceste, do Deus que te gerou não te lembraste. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas.

— E disse: Esconderei deles meu rosto e verei, então, o fim que eles terão, pois, tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade.

— Com deuses falsos provocaram minha ira, com ídolos vazios me irritaram; vou provocá-los por aqueles que nem povo são, através de gente louca hei de irritá-los.

Evangelho (Mt 19,16-22)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

Naquele tempo, 16alguém aproximou-se de Jesus e disse: “Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna?” 17Jesus respondeu: “Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o Bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos”. 18O homem perguntou: “Quais mandamentos?” Jesus respondeu: “Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, 19honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo”.

20O jovem disse a Jesus: “Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta?” 21Jesus respondeu: “Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me”. 22Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico.

A nossa consciência nos mantém em sintonia com Deus

Não tenhamos uma consciência laxa, tenhamos uma consciência reta e direcionada para Deus

“Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos?” (Mateus 19,17).

Um homem aproximou-se de Jesus perguntando: “Bom Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna?”. Jesus respondeu: “Se queres entrar na vida, observa os mandamentos”. Os mandamentos nos dão a graça de vivermos a vida de Deus em nós.

Não negligenciemos os mandamentos da Lei de Deus, pois se o Reino de Deus não se estabelece no meio de nós é porque, entre nós, os mandamentos são negligenciados e desrespeitados. Muitas vezes, nos esquecemos de um ou de outro e até relaxamos, por isso, precisamos ter sempre um referencial para o exame de consciência.

A nossa consciência nos mantém em sintonia com Deus. Não tenhamos uma consciência laxa (relaxada), tenhamos uma consciência reta e direcionada para Deus. Tendo uma consciência reta e direcionada para Deus, observemos e guardemos os mandamentos. É como se ela fosse um espelho, onde olhamos a nossa própria vida e vemos se temos observado e guardado os mandamentos; nela “olhamos” como caminha a nossa vida.

Não encontramos caminho melhor para examinar a nossa vida, a nossa conduta, para nos portarmos no mundo do que o caminho dos mandamentos do Senhor, Nosso Deus! Observemos os mandamentos e estaremos no caminho da vida.

Se queremos ser perfeitos e viver a intensidade do Reino de Deus no meio de nós, falta-nos apenas uma coisa: o desprendimento. Quando somos apegados em demasia ao que temos; quando não somos solícitos com os mais pobres e necessitados: não buscamos a perfeição da graça.

A perfeição da graça são duas coisas importantes: o desprendimento do que temos e o cuidado com os mais pobres e necessitados. Se, assim fizermos, estaremos nos aperfeiçoando e a graça de Deus crescerá em nós.

Deus abençoe você!

