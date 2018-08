Modelo Jessica Santtos posa com a filha: “ela quer ser a mãe”

Mãe da pequena Maria Eduarda de 2 anos, Jessica Santtos posa com a filha e revela o desejo de que a pequena siga os passos dela. A modelo é destaque nas principais passarelas do mundo da moda.

“Eu quero muito que ela siga a mesma carreira. Maria Eduarda leva jeito e manifesta a vontade de trilhar o mesmo caminho...ela quer ser a mãe. Claro, eu vou estar sempre por perto, acompanhando e orientando”, revelou a modelo brasileira.

Dividida entre Brasil, Milão e México, Jessica procura manter a alimentação mais saudável possível, além de fazer exercícios físicos e fazer questão de cuidar ela mesma da filha.

“Não é nada fácil ser mãe, esposa, modelo, dona de casa e viajante. Não consigo seguir uma rotina no meu dia a dia e até gosto da falta dela. Rotina não faz bem para o corpo, nem para a alma e muito menos para a cabeça. Mantenho os cuidados com o meu corpo não só por ser minha ferramenta de trabalho, é que eu também gosto de me sentir linda, apesar de não seguir uma cartilha, mas me esforço bastante”, contou Jessica Santtos, a top brasileira que está dominando as passarelas fora do país.

Rômulo Moreira/M2 Mídia

Clique nas fotos para ampliar