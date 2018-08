Especialista critica a nova onda fitness do “ab crack” e fala sobre os perigos das modinhas fit

Coach e especialista em musculação Marcelo Santana critica a nova onda do fitness chamada “ab crack” e alerta sobre os perigos de seguir as chamadas modinhas

De tempos em tempos novas modinhas e ondas no fitness, geralmente nada saudáveis, aparecem como nova tendência ou padrão de beleza.

Modinhas que induzem pessoas a exageros, magreza extrema, a ter ossos aparentes, e percentual de gordura abaixo do considerado saudável, não são novidades, e retornam sempre repaginadas em exercícios e dietas que prometem fazer milagres.

A nova onda do momento, sucesso entre algumas blogueiras fit e influenciadoras digitais, o chamado “ab crack” é extremamente polêmica e tem dividido opiniões entre praticantes de atividade física, atletas e profissionais.

O especialista em musculação e coach Marcelo Santana tem uma opinião clara sobre o tema, e sobre como pode ser prejudicial física e mentalmente seguir modinhas indiscriminadamente: "tenho como responsabilidade técnica, alertar não somente os meus alunos, mas a todas as pessoas que me acompanham sobre Expectativa vs Realidade dentro da academia, e diminuir assim as chances de frustrações dos praticantes. Alguns pontos atrapalham muito a cabeça das pessoas e desviam o foco, confundindo o que é saudável com a busca a qualquer custo pela moda fitness, pelo padrão estético”.

O ab crack, como o próprio nome sugere, significa mostrar um abdômen “rasgado” logo abaixo da caixa torácica, até o umbigo. Mas o que isso significa para o corpo? Buscar o ab crack é algo saudável?

Marcelo alerta que muitas coisas tem mais a ver com genética, com predisposição e biotipo, do que com exercícios físicos. O ab crack é uma delas: “ o padrão imposto certamente aparece com tanquinho e glúteos firmes, mas todo o processo para se alcançar o corpo dos sonhos pouco é falado. Por exemplo a nova moda, o Ab Crack. Isso se trata de características genéticas e individualidades biológicas, e não de quantas abdominais você faz. o ab crack é gerado por uma vão muscular abdominal. Por isso, tê-lo como um ícone de beleza, é absurdo, pois é mais genética do que condicional.”. Ressalta.

"Temos que tomar muito cuidado no que procuramos como objetivo para nosso corpo, pois além de você nunca alcançar uma meta dessas pode te afastar definitivamente de manter um Projeto de Qualidade de Vida com ótimos resultados para sempre, pois quem procura academia para frustrar? Não é isso que queremos. Não existe segredo, e sim, a regularidade na dieta e treinos para se conquistar um abdômen definido e dentro disso respeitar seus traços genéticos. Vamos tirar a frustração do caminho fazendo o básico bem feito”. Conclui o especialista.

MF Press Global