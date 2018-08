Musa do Grêmio chama torcedores para maior envolvimento com o cenário político do Brasil

Stefanie Barbosa afirma que os torcedores devem se preocupar com as eleições presidenciais em 2018 tanto quanto se preocupam com a eleição dos presidentes dos seus times do coração.

O brasileiro é apaixonado por futebol, e isso é um fato. O interesse pelo esporte é muito grande, e um mercado que movimenta bilhões, que mexe com paixão, emoção e tradição.

A musa do Grêmio, Stefanie Barbosa, reconhece e vive essa paixão, demonstrando todo o seu amor ao seu time do coração, sempre disposta a torcer de corpo e alma pelo time, e já se tornou um ícone para a torcida do Grêmio.

Alem disso, Stefanie Barbosa, é conhecida por entender de futebol e ter opinião forte, além do estereótipo esperado da musa, de apenas contribuir com sua beleza para a moral do time. Stefanie acredita que a paixão pelo time, que se reflete na preocupação que se tem com a gestão dos cartolas e do presidente do clube, deveria ser a mesma na hora de votar nas Eleições para presidente, governador, deputados e senadores em outubro de 2018.

"A mesma preocupação que nós torcedores temos no trabalho do presidente dos clubes, no jogador que vai contratar, em sua gestão, na renda do estádio. Vamos ter nas eleições para a escolhe do presidente do país. Na pior fase de nossa história recente, desde a redemocratização.”

Para ela, o futebol não pode ser motivo para alienação: “os europeus vibram e torcem como nós, com a mesma paixão, mas estão ativos e presentes na vida política de seus países. Vamos mostrar em 2018 que no Brasil o futebol não é o ópio do povo, e votar conscientes, de verdade. A mulher brasileira não é só bunda, e o Brasil não é apenas futebol. Vamos acordar”. Conclui.

(PressWoman)